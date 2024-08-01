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Петицию за отмену единого часового пояса обсудят в пятницу в Астане

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Аналоговые часы
Часы, на которых отражены часовые пояса. Иллюстративное фото: Pexels

Публичное обсуждение проекта решения петиции "Вернуть время обратно назад" состоится 2 августа в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Минторговли.

Как сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции РК, мероприятие состоится 2 августа 2024 года в 09:00 по адресу: город Астана, улица Азербайжана Мамбетова, 22, конференц-зал, 2-й этаж, в здании ТОО "НИПИ "Астанагенплан".

"Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 90-5 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, приглашает заявителя Лепского Р. М. или его представителя, а также заинтересованных лиц на публичное обсуждение проекта решения петиции "Вернуть время обратно назад", - сообщается в публикации.

Прием заявок осуществляется до 18:30 1 августа 2024 года по номеру 8 778 269 37 20. Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на официальной странице Министерства в Facebook.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторговли сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

Также на публичных слушаниях член рабочей группы Болат Нургожаев зачитал комментарий ученых международного альянса IANT по ситуации с часовыми поясами в Казахстане.

IANT поддержал решение правительства Республики Казахстан о возврате восточных областей на поясное время UTC+5, а также рекомендовал правительству вернуть западные области к стандартному времени UTC+4.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143054-peticiyu-za-otmenu-edinogo-chasovogo-poyasa-rassmotryat-v-pyatnicu-v-astane/

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