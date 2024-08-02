Единый часовой пояс: в Минэнерго ответили на жалобы по росту потребления электроэнергии

Директор департамента Министерства энергетики Асылжан Мусин ответил сегодня на жалобы казахстанцев о росте потребления электроэнергии на фоне смены часового пояса, передает корреспондент NUR.KZ.

Асылжан Мусин заявил, что перевод времени не влияет на потребление электроэнергии.

"Надо понимать, перевод времени просто сместил пик нагрузки на один час. Если в летний период говорят, что мы начали включать свет раньше, надо понимать, что теперь зимой вы будете просыпаться, будет светло, вы не будете включать (свет - прим. ред.). Если мы говорим об освещении, оно компенсируется в зимнее время в любом случае. Вы по старому времени просыпались бы, было темно, теперь вы не включите свет", - пояснил он.

Зампредседателя Комитета техрегулирования и метрологии МТИ Бауыржан Касымов считает, что смена часового пояса не повлияла на повышение тарифа.

"Каждый год в течение 10 лет идет незначительное повышение потребления объемов населением на 2-3%. Такая же тенденция имела место в прошлом году и в этом есть. Понятно из вышеизложенного, что рост потребления связан с такими факторами, как увеличение количества потребителей, ввод в эксплуатацию новых объектов, жилплощади и так далее.

В связи с этим считаем, что смена часового пояса не влияет как на повышение тарифа, так и на значительное потребление объемов потребления. В этой связи считаем, что данная петиция подлежит отказу", - заявил спикер.