Петиция по возврату прежнего времени в Казахстане: озвучено предварительное решение
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Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев озвучил предварительное решение относительно отмены единого часового пояса, передает корреспондент NUR.KZ.
"В течение всего периода, что мы рассматриваем доводы заявителя о том, что повлияло на здоровье или потребление роста электроэнергии - не нашлось тому подтверждения. Поэтому я сейчас озвучиваю предварительное решение МТИ - оно звучит как отказать в удовлетворении петиции", - сказал в пятницу во время публичных слушаний петиции вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев.
Ранее в ходе тех же слушаний были озвучены еще несколько позиций: представители Минздрава высказались о влиянии перевода времени на здоровье населения, а чиновники из Минэнерго - о влиянии процесса на энергопотребление.
Переход на единый часовой пояс в Казахстане
Напомним, с 1 марта на территории Казахстана стал действовать единый часовой пояс UTC+5.
Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.
7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.
На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.
Также на публичных слушаниях член рабочей группы Болат Нургожаев зачитал комментарий ученых международного альянса IANT по ситуации с часовыми поясами в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2143584-peticiya-za-otmenu-edinogo-chasovogo-poyasa-ozvucheno-predvaritelnoe-reshenie/