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В Минздраве высказались о петиции по возврату прежнего времени в Казахстане

Опубликовано:

Часы
Часы. Иллюстративное фото: Getty Images/Zephyr18

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев сегодня рассказал, как введение единого часового пояса повлияло на здоровье казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе публичных обсуждений петиции по возврату прежнего времени вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что Минздрав изучил опыт других стран в этой области.

"Согласно последним научным данным и заключению ученых, нет прямой связи между изменением времени на 1 час и существенным влиянием его на здоровье. Мы также обращались в ВОЗ с экспертами, чтобы данный вопрос обсудить. В целом ученые рекомендуют использовать для здоровья человека постоянное число поясов с максимально приближенным к солнечному времени", - отметил он.

Замглавы МЗ добавил, что организм адаптируется к изменениям времени в течение определенного времени без существенных долгосрочных последствий.

"Кроме того, исследование показывает, что изменение времени на 1 час, как в случае с переводом на единый часовой пояс, вызывает минимальные изменения в выработке мелатонина - гормона, регулирующего сон. Исследование показало, что организм адаптируется к этому сдвигу в течение 1-2 дней и нескольких месяцев. Уровень мелатонина быстро приспосабливается к новому графику и обеспечивает установление нормального режима сна", - подчеркнул вице-министр.

В целом, по его данным, обращение и посещение в медорганизации за этот период никак не изменились.

"Состояние здоровья населения существенно не изменилось. В целом, учитывая незначительный временной период после перевода времени для установления причинно-следственной связи влияния перевода времени на здоровье человека, требуется проведение соответствующих научных исследований. И Минздрав готов рассмотреть возможность проведения анализа совместно с министерством науки и высшего образования", - резюмировал Султангазиев.

Напомним, что сегодня в Астане началось публичное обсуждение петиции за отмену единого часового пояса в Казахстане.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторговли сообщали, что к ним поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

Также на публичных слушаниях член рабочей группы Болат Нургожаев зачитал комментарий ученых международного альянса IANT по ситуации с часовыми поясами в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143548-v-minzdrave-vyskazalis-o-peticii-po-vozvratu-prezhnego-vremeni-v-kazahstane/

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