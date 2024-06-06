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"Я официальный человек – вице-министр": замглавы МСХ поставил в тупик вопрос о сайгаках

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Сайгак в степи
Сайгак. Иллюстративное фото: Victor Tyakht/Getty Images

Сегодня в кулуарах сената вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин неожиданно опроверг предоставленную ранее МСХ информацию об ущербе от сайги в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министра спросили о том, как ведомство подсчитало ущерб, который сельскому хозяйству в Казахстане нанесли сайгаки – информация об ущербе не раз появлялась на сайте МСХ.

Ранее именно нанесенный урон казахстанским фермерам стал причиной для начала отстрела сайгаков в стране.

Однако сегодня Амангалий Бердалин неожиданно заявил, что у МСХ нет компетенции подсчитывать такой ущерб – о размере ущерба, по его словам, в ведомстве не знают, – и предложил журналистам найти для ответа на этот вопрос "человека, который что-то там написал" на сайте министерства.

"Мы не подсчитывали, у нас нет методики. Почему нет? Мы работаем в рамках закона – в Министерстве сельского хозяйства нет компетенции разрабатывать законы. У нас нет компетенции разрабатывать методику. Я эту цифру не озвучивал (об ущербе от сайгаков – прим. ред.), я не знаю, кто из министерства конкретно называл цифру", – ответил Бердалин.

Журналисты нашли на сайте МСХ несколько публикаций, в которых приводятся данные об ущербе, в подтверждение того, что в ведомстве все же называли цифры. К примеру, размеры ущерба сообщаются здесь и здесь.

Так, в одном из указанных материалов от 20 сентября 2023 года сообщается, что "от набегов сайги пострадали сельхозугодия более 1 тыс. крестьянских хозяйств", а "ущерб оценивается в 7,9 млрд тенге".

"Я не знаю, вы найдите человека, который заявил. Я не могу отвечать, если кто-то там на сайте что-то написал. Я официальный человек, вице-министр, поэтому официальную позицию говорю – у нас нет компетенции разрабатывать эту методику, и МСХ не считало (урон – прим. ред.)", – подчеркнул Бердалин.

На вопрос о том, садились ли Минэкологии и МСХ за стол переговоров по вопросу сайгаков, прежде чем начинать их отстрел, Бердалин ответить не смог.

"У нас есть дорожная карта, у каждого свои функции", – заявил он.

При этом напомним, Касым-Жомарт Токаев в апреле заявлял, что отстрел сайгаков вновь запретят в Казахстане. Позже появился проект соответствующего постановления.

Ситуация с отстрелом сайгаков в Казахстане

Напомним, летом 2022 года в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявляли, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказывал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

В июле того же года Токаев делал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" – президент заявлял, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

Однако в январе 2023 года ведомство опубликовало проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешили отстреливать сайгаков, но лишь в научных целях.

Позже в министерстве заявляли о планах по одомашниванию сайгаков.

В мае же казахстанские фермеры забили тревогу: увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО просили ввести режим ЧС из-за их нашествия, а в Акмолинской области сельхозпроизводители говорили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

В октябре прошлого года в Минэкологии сообщали, что регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом. Позже стало известно, что отстреливать их начали в Костанайской области.

При этом 6 ноября сообщалось о проекте постановления, согласно которому в стране могут разрешить любительскую охоту на это парнокопытное.

В декабре прошлого года в Международном союзе охраны природы объявили о том, что сайгаки теперь не относятся к категории животных, находящихся на грани исчезновения в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113281-ya-oficialnyy-chelovek-vice-ministr-zamglavu-msh-postavil-v-tupik-vopros-o-saygakah/

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