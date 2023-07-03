Фермеры ЗКО просят объявить режим ЧС из-за нашествия сайгаков

Сайгак. Иллюстративное фото: gettyimages

В южных районах ЗКО наблюдается нашествие сайгаков. Местные фермеры просят ввести режим ЧС, так как животные вытаптывает сенокосы и съедают всю траву на пастбищах, передает телеканал "Хабар 24".

Корреспонденты телеканала рассказывают, что житель Бокейординского района Мырзабай Боранбаев в этом году засеял кормовыми культурами 140 гектаров земли. Он также огородил поле электроизгородью. Однако ток сайгаков не напугал, они уже уничтожили большую часть урожая.

Чтобы защитить оставшиеся посевы, фермер круглосуточно дежурит на своей территории, отгоняя диких животных, но безуспешно.

"Сейчас вот нормальный урожай хотели снять. Уже вот-вот урожай ожидали где-то 15 центнеров, рассчитывали. Сейчас вот зашли сайгаки. После них если 5 центнеров с гектара получим, и то хорошо, сам себя оправдает.

Это проблема номер один. Мы даже не знаем, простым людям как с этим бороться. Это системно надо бороться. Государству нужно регулировать численность популяции", – сказал Мырзабай Боранбаев.

Между тем заготовка кормов в регионе сейчас в самом разгаре. В этом году были хорошие дожди. Травы было достаточно, но она достается только сайге. По словам механизатора Жасулана Шакирова, косить почти нечего. За день удается собрать всего 15 рулонов.

"В прошлом году был плохой урожай. В этом году еще хуже. Сейчас косим траву практически везде, где можно. Как видите, на полях почти нет травы", – поделился он.

Кроме того, от нашествия сайгаков страдают животноводы Казталовского и Жанибекского районов. Специальная комиссия уже объезжает села, взвешивает скошенную траву и подсчитывает потери.

"В 3-4 селах нет травы. В связи с этим мы хотим обратиться к правительству с просьбой о помощи. В частности, в возмещении расходов за транспортировку сена из других районов", – сказал член Жанибекской районной комиссии Бауыржан Сабанов.

Корреспонденты телеканала отмечают, что механизмы возмещения ущерба от сайгаков не прописаны в законе. При этом убытки тянут на сотни миллионов тенге. В соседних регионах для животноводов предусмотрены субсидии за маточное поголовье. В ЗКО такого финансирования нет.

"Нам надо в этом году хотя бы зиму пережить и приготовить корма, в районе 10 миллиардов тенге нужно. В нашей области таких денег нет. Поэтому нужно, чтобы эти деньги выделялись с республиканского бюджета. И в ответ Карашукеев говорит, что надо объявить ЧС, в этих 5-6 районах, которые пострадали именно от сайгаков. По линии ЧС эти деньги в кратчайший срок можно запросить", – рассказал депутат областного маслихата Нуртай Жумашев.

При этом если проблема не решится, то сельчанам придется отказаться от традиционных пастбищных угодий, так как косить нечего, пастбища и луга вытоптаны. Неиспользуемые земли будут возвращены государству.

"Мы писали, запрос отправляли депутатский, и везде указано, что там 2,5 миллиона поголовья приплод этого года. На следующий год она будет 3,5-4 миллиона будет. Тогда нам как быть?

Министру экологии этот вопрос задавали. Конкретного ответа нет. По слухам, говорят, возможно, 10% в этом году будут на сокращение количества, но это ничем нас не спасет", – добавил Нуртай Жумашев.

Тем временем местные власти обещают решить проблему и помочь пострадавшим от набегов сайги фермерам.

Споры о разрешении на отстрел сайгаков в Казахстане

По информации на сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, всего существует пять главных популяций вида сайгаков, три из которых обитают в Казахстане. Сейчас эти животные относятся к числу тех, кто находится под угрозой.

В 1996 году сайгак вошел в Красный список Международного Союза охраны природы (МСОП), а с 2002 года ему присвоен статус высшей степени угрозы – CR – вид, находящийся в критическом состоянии.

При этом на сайте АСБК отмечается, что сайгак не включен в Красную книгу Казахстана, но относится к видам, охота на которые сейчас полностью запрещена. Поэтому с точки зрения закона ответственность за его нелегальную добычу такая же, как за "краснокнижников".

Прошлым летом в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявили, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

В июле Токаев сделал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" – президент заявил, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

А в начале этого года сообщалось, что отстреливать сайгаков разрешат лишь в четырех областях Казахстана и только в научных целях.

Между тем еще в мае на западе Казахстана фермеры начали бить тревогу, так как завершился весенний окот сайгаков, а увеличившаяся вдвое популяция сайгаков уже тогда угрожала пастбищам и посевам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027331-fermery-zko-prosyat-obyavit-rezhim-chs-iz-za-nashestviya-saygakov/