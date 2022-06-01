"Решение еще не принято": глава Минэкологии о легализации охоты на сайгаков в Казахстане

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Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в кулуарах кабмина заявил, что власти будут принимать решение по регулированию популяции сайгаков – их количество выросло до 1,3 млн, передает корреспондент NUR.KZ.

Сериккали Брекешев сообщил, что на сегодняшний день подсчет сайгаков уже произведен.

"По результатам общее количество популяции сайгаков по Казахстану возросло до 1 млн 318 тыс. особей. Если в прошлом году было порядка 842 тыс. особей, то есть в этом году – на 40% больше чем, в прошлом году.

Сейчас Институт зоологии проводит работу по биообоснованию для принятия решения по изъятию, регулированию численности сайгаков. Почему? Потому что только уральская популяция если в прошлом году составляла чуть более 500 тыс. особей, то в этом году популяция выросла до 800 тыс. особей.

Сейчас сайгаки уже начали конкурировать с сельскохозяйственными животными, есть факты вытаптывания посевных полей", – добавил министр.

В целом, по его словам, популяция сайгаков с 2016 года выросла в 10 раз.

"Задачу, которая ранее стояла по сохранению популяции сайгаков у нас в Казахстане, мы выполнили. Ежегодный прирост – порядка 35-40% популяции. Оптимальное количество сайгаков, согласно результатам биологического обоснования, это около 700-800 тыс. особей. На сегодня 1,3 млн особей есть", – отметил Брекешев.

В этой связи представители СМИ поинтересовались, разрешат ли власти охоту на них.

"Такой вопрос не стоит сейчас. В случае, если наши ученые дадут результаты, выводы о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков, то этот вопрос мы будем выносить на повестку дня. Пока на сегодняшний день данное решение еще не принято", – резюмировал глава Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972007-reshenie-esche-ne-prinyato-glava-minekologii-o-legalizatsii-ohoty-na-saygakov-v-kazahstane/