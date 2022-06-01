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"Решение еще не принято": глава Минэкологии о легализации охоты на сайгаков в Казахстане

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Сайгак пасется в степи
Иллюстративное фото: Dmitry Rogulin/Contributor/Getty Images

Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в кулуарах кабмина заявил, что власти будут принимать решение по регулированию популяции сайгаков их количество выросло до 1,3 млн, передает корреспондент NUR.KZ.

Сериккали Брекешев сообщил, что на сегодняшний день подсчет сайгаков уже произведен.

"По результатам общее количество популяции сайгаков по Казахстану возросло до 1 млн 318 тыс. особей. Если в прошлом году было порядка 842 тыс. особей, то есть в этом году – на 40% больше чем, в прошлом году.

Сейчас Институт зоологии проводит работу по биообоснованию для принятия решения по изъятию, регулированию численности сайгаков. Почему? Потому что только уральская популяция если в прошлом году составляла чуть более 500 тыс. особей, то в этом году популяция выросла до 800 тыс. особей.

Сейчас сайгаки уже начали конкурировать с сельскохозяйственными животными, есть факты вытаптывания посевных полей", – добавил министр.

В целом, по его словам, популяция сайгаков с 2016 года выросла в 10 раз.

"Задачу, которая ранее стояла по сохранению популяции сайгаков у нас в Казахстане, мы выполнили. Ежегодный прирост – порядка 35-40% популяции. Оптимальное количество сайгаков, согласно результатам биологического обоснования, это около 700-800 тыс. особей. На сегодня 1,3 млн особей есть", – отметил Брекешев.

В этой связи представители СМИ поинтересовались, разрешат ли власти охоту на них.

"Такой вопрос не стоит сейчас. В случае, если наши ученые дадут результаты, выводы о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков, то этот вопрос мы будем выносить на повестку дня. Пока на сегодняшний день данное решение еще не принято", – резюмировал глава Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972007-reshenie-esche-ne-prinyato-glava-minekologii-o-legalizatsii-ohoty-na-saygakov-v-kazahstane/

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