В Казахстане сайгаки больше не находятся под угрозой исчезновения

В Международном союзе охраны объявили о том, что сайгаки теперь не относятся к категории животных, находящихся на грани исчезновения, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэкологии и природных ресурсов.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, международный союз охраны природы объявил о переходе сайгака (Saiga tatarica) из категории "Находящийся на грани исчезновения" в категорию "Находящийся в состоянии близком к угрожаемому" в международном Красном списке. Это связано со значительным ростом численности вида в Казахстане.

"Комплекс государственных мер по охране и учетам вида позволил добиться значительных успехов в сохранении и восстановлении популяции сайгаков в республике - от 21 тыс. особей в 2003 году, до 1 млн 915 тыс. особей в 2023 году", - отмечается в релизе министерства.

По данным Минэкологии, с 2006 года правительством Казахстана были созданы и расширены особо охраняемые природные территории в местах обитания сайгака общей площадью 5 081 485 га. В том числе это создание государственных природных резерватов "Иргиз-Торгай", "Алтын Дала" для охраны бетпакдалинской популяции сайгаков, резервата "Бокейорда" - для уральской популяции.

"Благодаря самоотверженному труду простых инспекторов министерства, природоохранной политике государства и ответственного отношения граждан нашей республики, нам удалось добиться столь высоких результатов восстановления численности сайгака. Более 98% мировой популяции сайгаков сосредоточено в нашей стране!" - заявили в министерстве.

Также, с 2006 году у Казахстана совместно с Россией, Узбекистаном и Туркменистаном действуют договоренности в рамках Меморандума о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги. Данный документ, как отметили в министерстве, принят в исполнении международных обязательств стран как сторон Конвенции по мигрирующим видам диких животных (CMS).

Как сообщается на сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, существует пять главных популяций вида сайгаков, три из которых находятся в Казахстане.

В 1996 году сайгак вошел в Красный список Международного Союза охраны природы (МСОП), а с 2002 года ему присвоен статус высшей степени угрозы - CR - вид, находящийся в критическом состоянии.

Из-за интенсивной охоты его численность сильно уменьшилась. Число сайгаков в Казахстане за 10 лет - с 1992 по 2003 год - сократилось в 50 раз, с почти 1 млн до чуть более 20 тысяч особей.

Разрешение на отстрел сайгаков

Напомним, прошлым летом в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявили, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

К слову, в июле Токаев сделал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" - президент заявил, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

А в начале этого года сообщалось, что отстреливать сайгаков разрешат лишь в четырех областях Казахстана и только в научных целях.

Позже стало известно, что для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады, а мясо убитых животных будут перерабатывать сразу на трех заводах ЗКО.