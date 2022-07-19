В Минэкологии на время отказались от идеи отстрела сайгаков в Казахстане

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Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов на брифинге в СЦК заявил, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование, передает корреспондент NUR.KZ.

Сериккали Брекешев заявил, что после критики президента еще раз провели собрание со всеми заинтересованными госорганами, ассоциациями, учеными и обсудили вопросы регулирования и использования популяции сайгаков.

"Мы пришли к такому выводу: нужно глубже провести работы, научные исследования, посмотреть пути миграции, ареал обитания, кормовую базу. Численность популяции не будет постоянно расти, есть определенный предел, после которого у них возникает внутренняя конкуренция за пищу и водопои. В итоге животное ослабевает и становится уязвимым к болезням и в плане угрозы со стороны хищников, тех же волков. Будем смотреть и все вопросы обсуждать, и придем, думаю, к правильному решению", – добавил он.

При этом министр подчеркнул, что к этому часу решения по использованию и регулированию сайгаков не принято.

"После того, как мы проведем научное исследование, будет собираться и выноситься то или иное решение. Сами исследования могут затянуться на год или два. До получения хотя бы первых результатов этих исследований, которые определят оптимальное количество популяции сайгаков в том или ином ареале обитания, решение по его регулированию и использованию принято не будет", – резюмировал Брекешев.

Напомним, что в июне глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в кулуарах мажилиса рассказал, что в Казахстане могут разрешить отстрел сайгаков в целях регулирования популяции.

На прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании кабмина объявил выговор главе Минэкологии за некачественную работу в области геологии и биоразнообразия.

После министр заявил, что нужно провести глубокие научные исследования по оценке экосистем в ареале популяций сайги в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1979167-v-minekologii-na-vremya-otkazalis-ot-idei-otstrela-saygakov-v-kazahstane/