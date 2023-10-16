Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом

Опубликовано:

Сайгак в степи
Сайгак. Иллюстративное фото: Victor Tyakht/Getty Images

Сегодня на брифинге СЦК глава Минэкологии и природных ресурсов заявил, что для уменьшения числа сайгаков в Казахстане будут использовать не только метод отлова животных, передает корреспондент NUR.KZ.

В конце сентября этого года в Минэкологии заявляли, что речи о варварском отстреле сайгаков не идет. Также заявлялось, что применять метод отстрела не рекомендовали ученые, а "учеными отстрел не рекомендован".

Однако сегодня глава МЭПР Ерлан Нысанбаев заявил, что в Казахстане уже пробно отловили 90 сайгаков с помощью кораля (загона), и решили, что отстрел также будет применяться для регулирования популяции.

"В соответствии с биологическим обоснованием рекомендовано два вида регулирования численности. Первый – коралевый метод: устанавливаются сети… это мероприятие обычно проводится днем.

Второй – отстрел в ночное время. Мы пошли по первому пути, но из-за погодных условий – их (сайгаков – прим. ред.) надо ездить и как домашних животных направлять в определенную сторону – из-за отсутствия эффективной возможности использования транспорта мы запланировали второй метод.

(…) Поэтому два метода будут использованы, и мы сейчас будем, как уже озвучили, делать акцент на коралевом методе", – заявил министр.

Нысанбаев добавил, что не будет уходить от ответа, и указал на необходимость регулирования численности сайгаков.

"На сегодняшний день численность сайгаков превысила исторические показатели. Это произошло ввиду (отсутствия – прим. ред.) естественных регуляторов, таких как волки. Раньше джут и засуха приводили к тому, что пастбища ухудшались, и не было кормов. Кроме того, были болезни.

Раз сегодня мы говорим, что мы перешли ту критическую точку, когда была опасность потери популяции, – сегодня она разрослась так, что наносит урон сельскому хозяйству. Мы говорим об ущербе на более чем 12 млрд тенге", – заявил глава Минэкологии.

Напомним, в июне прошлого года экс-глава Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал, что в Казахстане численность сайгаков восстановлена, в результате чего пришло время регулировать популяцию этих животных, в том числе применять отстрел.

В январе этого года МЭПР опубликовало проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешат отстреливать сайгаков, однако охотиться на животных можно будет лишь в научных целях.

Позже в министерстве заявили о планах по одомашниванию сайгаков.

В мае казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО попросили ввести режим ЧС из-за их нашествия. А в Акмолинской области сельхозпроизводители заявили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041157-regulirovat-chislo-saygi-v-kazahstane-budut-ne-tolko-otlovom-no-i-otstrelom/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.