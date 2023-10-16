Регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом

Сегодня на брифинге СЦК глава Минэкологии и природных ресурсов заявил, что для уменьшения числа сайгаков в Казахстане будут использовать не только метод отлова животных, передает корреспондент NUR.KZ.

В конце сентября этого года в Минэкологии заявляли, что речи о варварском отстреле сайгаков не идет. Также заявлялось, что применять метод отстрела не рекомендовали ученые, а "учеными отстрел не рекомендован".

Однако сегодня глава МЭПР Ерлан Нысанбаев заявил, что в Казахстане уже пробно отловили 90 сайгаков с помощью кораля (загона), и решили, что отстрел также будет применяться для регулирования популяции.

"В соответствии с биологическим обоснованием рекомендовано два вида регулирования численности. Первый – коралевый метод: устанавливаются сети… это мероприятие обычно проводится днем.

Второй – отстрел в ночное время. Мы пошли по первому пути, но из-за погодных условий – их (сайгаков – прим. ред.) надо ездить и как домашних животных направлять в определенную сторону – из-за отсутствия эффективной возможности использования транспорта мы запланировали второй метод.

(…) Поэтому два метода будут использованы, и мы сейчас будем, как уже озвучили, делать акцент на коралевом методе", – заявил министр.

Нысанбаев добавил, что не будет уходить от ответа, и указал на необходимость регулирования численности сайгаков.

"На сегодняшний день численность сайгаков превысила исторические показатели. Это произошло ввиду (отсутствия – прим. ред.) естественных регуляторов, таких как волки. Раньше джут и засуха приводили к тому, что пастбища ухудшались, и не было кормов. Кроме того, были болезни.

Раз сегодня мы говорим, что мы перешли ту критическую точку, когда была опасность потери популяции, – сегодня она разрослась так, что наносит урон сельскому хозяйству. Мы говорим об ущербе на более чем 12 млрд тенге", – заявил глава Минэкологии.

Напомним, в июне прошлого года экс-глава Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал, что в Казахстане численность сайгаков восстановлена, в результате чего пришло время регулировать популяцию этих животных, в том числе применять отстрел.

В январе этого года МЭПР опубликовало проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешат отстреливать сайгаков, однако охотиться на животных можно будет лишь в научных целях.

Позже в министерстве заявили о планах по одомашниванию сайгаков.

В мае казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО попросили ввести режим ЧС из-за их нашествия. А в Акмолинской области сельхозпроизводители заявили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.