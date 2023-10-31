Сайгаков начали отстреливать в Казахстане
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Работу по регулированию численности сайгаков начали в Казахстане - мероприятия проходят в соответствии с утвержденным алгоритмом. Их проводят в Костанайской области, передает МИА "Казинформ".
Данный вопрос прокомментировали в инспекции животного мира и охотничьего хозяйства региона.
"Отстрел начался. Разрешение выдается только РГКП "Охотзоопром", - сообщил глава инспекции животного мира и охотничьего хозяйства Костанайской области Петр Гураченков.
Отмечается, что в Сети появились видеоролики, на которых туши якобы лежат в степи Костанайской области - в ведомстве их назвали фейком.
Тем не менее в "Охотзоопроме" высказались касательно одного ролика, который действительно был снят в ходе мероприятий по регулированию численности сайгаков. На нем мужчина снимает себя на фоне туш животных.
Видео снято в ходе одного из этапов регулирования численности сайгаков, проводимого "Охотзоопромом", подтвердили в компании. Оно было сделано на территории Жангельдинского района вблизи села Тауш 21 октября 2023 года водителем автомашины, арендованной мясокомбинатом.
Корреспонденты издания напомнили, что в Костанайской области в период с 2016 по 2023 год количество сайгаков Бетпакдалинской популяции выросло в 20 раз - эта популяция подлежит регулированию.
Ситуация с сайгаками в Казахстане
В июне прошлого года экс-глава Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал, что в Казахстане численность сайгаков восстановлена, в результате чего пришло время регулировать популяцию этих животных, в том числе применять отстрел.
В январе этого года был опубликован проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешат отстреливать сайгаков, однако охотиться на животных можно будет лишь в научных целях.
Позже в министерстве заявили о планах по одомашниванию сайгаков.
В мае казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО попросили ввести режим ЧС из-за их нашествия. А в Акмолинской области сельхозпроизводители заявили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.
В конце сентября стало известно, что в ЗКО два предприятия будут легально заниматься продажей мяса сайгаков.
В октябре в Минэкологии сообщили, что регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043281-saygakov-nachali-otstrelivat-v-kazahstane/