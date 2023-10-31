Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сайгаков начали отстреливать в Казахстане

Опубликовано:

Стадо сайгаков в степи
Сайгаки. Иллюстративное фото: vzmaze / Getty images

Работу по регулированию численности сайгаков начали в Казахстане - мероприятия проходят в соответствии с утвержденным алгоритмом. Их проводят в Костанайской области, передает МИА "Казинформ".

Данный вопрос прокомментировали в инспекции животного мира и охотничьего хозяйства региона.

"Отстрел начался. Разрешение выдается только РГКП "Охотзоопром", - сообщил глава инспекции животного мира и охотничьего хозяйства Костанайской области Петр Гураченков.

Отмечается, что в Сети появились видеоролики, на которых туши якобы лежат в степи Костанайской области - в ведомстве их назвали фейком.

Тем не менее в "Охотзоопроме" высказались касательно одного ролика, который действительно был снят в ходе мероприятий по регулированию численности сайгаков. На нем мужчина снимает себя на фоне туш животных.

Видео снято в ходе одного из этапов регулирования численности сайгаков, проводимого "Охотзоопромом", подтвердили в компании. Оно было сделано на территории Жангельдинского района вблизи села Тауш 21 октября 2023 года водителем автомашины, арендованной мясокомбинатом.

Корреспонденты издания напомнили, что в Костанайской области в период с 2016 по 2023 год количество сайгаков Бетпакдалинской популяции выросло в 20 раз - эта популяция подлежит регулированию.

Ситуация с сайгаками в Казахстане

В июне прошлого года экс-глава Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал, что в Казахстане численность сайгаков восстановлена, в результате чего пришло время регулировать популяцию этих животных, в том числе применять отстрел.

В январе этого года был опубликован проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешат отстреливать сайгаков, однако охотиться на животных можно будет лишь в научных целях.

Позже в министерстве заявили о планах по одомашниванию сайгаков.

В мае казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО попросили ввести режим ЧС из-за их нашествия. А в Акмолинской области сельхозпроизводители заявили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

В конце сентября стало известно, что в ЗКО два предприятия будут легально заниматься продажей мяса сайгаков.

В октябре в Минэкологии сообщили, что регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043281-saygakov-nachali-otstrelivat-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.