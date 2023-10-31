Сайгаков начали отстреливать в Казахстане

Работу по регулированию численности сайгаков начали в Казахстане - мероприятия проходят в соответствии с утвержденным алгоритмом. Их проводят в Костанайской области, передает МИА "Казинформ".

Данный вопрос прокомментировали в инспекции животного мира и охотничьего хозяйства региона.

"Отстрел начался. Разрешение выдается только РГКП "Охотзоопром", - сообщил глава инспекции животного мира и охотничьего хозяйства Костанайской области Петр Гураченков.

Отмечается, что в Сети появились видеоролики, на которых туши якобы лежат в степи Костанайской области - в ведомстве их назвали фейком.

Тем не менее в "Охотзоопроме" высказались касательно одного ролика, который действительно был снят в ходе мероприятий по регулированию численности сайгаков. На нем мужчина снимает себя на фоне туш животных.

Видео снято в ходе одного из этапов регулирования численности сайгаков, проводимого "Охотзоопромом", подтвердили в компании. Оно было сделано на территории Жангельдинского района вблизи села Тауш 21 октября 2023 года водителем автомашины, арендованной мясокомбинатом.

Корреспонденты издания напомнили, что в Костанайской области в период с 2016 по 2023 год количество сайгаков Бетпакдалинской популяции выросло в 20 раз - эта популяция подлежит регулированию.

Ситуация с сайгаками в Казахстане

В июне прошлого года экс-глава Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал, что в Казахстане численность сайгаков восстановлена, в результате чего пришло время регулировать популяцию этих животных, в том числе применять отстрел.

В январе этого года был опубликован проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешат отстреливать сайгаков, однако охотиться на животных можно будет лишь в научных целях.

Позже в министерстве заявили о планах по одомашниванию сайгаков.

В мае казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО попросили ввести режим ЧС из-за их нашествия. А в Акмолинской области сельхозпроизводители заявили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

В конце сентября стало известно, что в ЗКО два предприятия будут легально заниматься продажей мяса сайгаков.

В октябре в Минэкологии сообщили, что регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом.