"Непонятная волокита вокруг популяции сайгаков": Токаев объявил выговор министру экологии

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании кабмина объявил выговор главе Минэкологии за некачественную работу в области геологии и биоразнообразия, передает корреспондент NUR.KZ.

В первую очередь президент подчеркнул необходимость обеспечения прозрачности в геологической отрасли страны.

Он отметил, что правительство уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией. Тем не менее, несмотря на выделенные средства, эта задача до сих пор не исполнена и "забалтывается под разными предлогами".

"Я объявляю министру выговор. Во-первых, выговор за то, что я уже сказал. А во-вторых, что затеяли непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков. Зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения?

Нужно профессионально подойти к этому вопросу с учетом менталитета нашей нации. Действительно, эти сайгаки являются для казахов священными животными", – сказал президент.

Он отметил, что Министерством экологии, геологии и природных ресурсов внесено предложение изъять из природного ландшафта 80 тысяч сайгаков, то есть убить их.

"Есть, видимо, и другие методы, посоветуйтесь со специалистами, это же крайние меры. Я не исключаю, что возможно придется прибегнуть и к этой мере. Но это крайняя мера, подчеркиваю. Нужно профессионально подходить к этому вопросу", – резюмировал он.

Напомним, что ранее Сериккали Брекешев заявлял о необходимости регулирования численности сайгаков.

Еще в начале лета фермеры в Акмолинской области жаловались на то, что стада сайгаков вытаптывают и съедают все посевы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978420-tokaev-obyavil-vygovor-ministru-ekologii-iz-za-predlozheniya-po-otstrelu-saygakov/