"Ничего коровам не оставляют": фермеры на западе Казахстана бьют тревогу из-за сайгаков

Сайгаки. Иллюстративное фото: instagram.com/sakendildakhmet

На западе Казахстана завершился весенний окот сайгаков, из-за чего фермеры бьют тревогу: увеличившаяся вдвое популяция сайгаков угрожает пастбищам и посевам, передает телеканал "Астана".

Люди переживают, что копытные опустошат пастбища и посевы.

"Дойные коровы ходят, но сайгаки ничего им не оставляют. Наши дети молоко не получают такого качества, которое нам нужно. Остался только ковыль. Надо поместить их где-то, найти им место. Это наше достояние", - поделился фермер Сагынай Нурмуханов.

В РГКП "ПО "Охотзоопром" говорят, что на время окота у сайги инспекторы перешли на усиленный режим работы: охраняют стада от степных хищников и браконьеров.

В этом году в степях проводили мониторинг и научно-исследовательские работы. Власти региона пока ломают голову, как помочь фермерам, не навредив сайгакам.

Долгое время велись споры о разрешении на отстрел сайгаков. Однако специалисты опасаются, что из-за отстрела через несколько лет сайгаков снова придется спасать от вымирания.

Местные ученые предлагают переселить сайгу южнее нынешнего места обитания. Но для этого нужно обеспечить там подачу воды.

Международный эксперт из Германии Михель Штефан отметил, что увеличение популяции уже само по себе достижение, поэтому убивать степную антилопу - крайняя мера.

"Не дай бог будут какие-то очень некрасивые картинки, они могут испортить положительную репутацию страны, которая в настоящее время имеется. Мы на это тоже должны смотреть с разных сторон, очень тщательно надо разработать.

Я думаю, мы найдем те решения, которые будут технически, экономически, экологически верны и с точки зрения гуманного отношения к животным", - заявил международный эксперт Михель Штефан.

Споры о разрешении на отстрел сайгаков в Казахстане

Как указано на сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, всего существует пять главных популяций вида сайгаков, три из которых обитают в Казахстане. Сейчас эти животные относятся к числу тех, кто находится под угрозой.

В 1996 году сайгак вошел в Красный список Международного Союза охраны природы (МСОП), а с 2002 года ему присвоен статус высшей степени угрозы - CR - вид, находящийся в критическом состоянии.

На сайте АСБК отмечается, что сайгак не включен в Красную книгу Казахстана, но относится к видам, охота на которые сейчас полностью запрещена. Поэтому с точки зрения закона ответственность за его нелегальную добычу такая же, как за "краснокнижников".

Между тем прошлым летом в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявили, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

К слову, в июле Токаев сделал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" - президент заявил, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

А в начале этого года сообщалось, что отстреливать сайгаков разрешат лишь в четырех областях Казахстана и только в научных целях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021659-deti-moloko-ne-poluchayut-fermery-na-zapade-kazahstana-byut-trevogu-iz-za-saygakov/