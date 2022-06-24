Отстрел сайги может начаться в сентябре в Казахстане

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Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев ответил на вопрос о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер озвучил, что на сегодняшний день Институт зоологии уже представил биологическое обоснование регулирования численности сайгаков на 2022 год.

"Согласно научному заключению, в связи с резким увеличением численности уральской популяции сайгаков, приведшей к конкуренции с домашними животными из-за кормов и водопоев, заходу сайгаков на сельскохозяйственные посевы, возникла необходимость регулирования чрезмерно возросшей численности сайгаков.

Такая же ситуация наблюдается и в бетпакдалинской популяции.

В соответствии с биологическим обоснованием, рекомендуемый объем изъятия сайгаков в уральской популяции в 2022 году составляет до 10%, а объем изъятия для бетпакдалинской популяции - до 2,5%. Оптимальный срок проведения регулирования численности сайгаков, как с биологической, так и с экономической точки зрения - с 15 сентября по 30 ноября", - сказал Кылышбаев.

Регулирование, как пояснил спикер, должно проводиться силами специализированных организаций уполномоченного органа с привлечением профессиональных охотников.

До выработки определенного решения инспекторам Охотзоопрома и областным территориальными инспекциями лесного хозяйства и животного мира поручили помогать фермерам отпугивать сайгаков от посевных территорий.

Напомним, в начале июня о возможности разрешения охоты на сайгаков в Казахстане высказывался глава Минэкологии.

Тем временем на нашествия сайгаков неоднократно жаловались казахстанские фермеры.

В середине месяца Сериккали Брекешев заявил, что отстрел сайгаков в стране все же могут разрешить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975602-otstrel-saygi-mozhet-nachatsya-v-sentyabre-v-kazahstane/