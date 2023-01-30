Одомашнивать сайгаков планируют в Казахстане

Сайгаки. Иллюстративное фото: instagram.com/sakendildakhmet

На брифинге Министерства экологии и природных ресурсов сообщили о планах научного изъятия части сайгаков в Казахстане – в их числе детеныши, которых планируют пробовать одомашнить, изучать и содержать в "полувольных условиях", передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы хотели дать разъяснения по научному изъятию сайгаков, чтобы представители научных организаций прокомментировали, для каких целей они хотят изъять животных.

Основные цели – изучение популяции сайгаков, рассмотрение вопроса дальнейшего использования животных для сельхозназначения, вопрос одомашнивания данного животного с дальнейшим их введением в сельхозкультуру.

Ученые планируют в этих целях изъять детенышей сайги для содержания в полувольном вольере. Планируется использовать, выращивать, изучать их", – заявил замглавы Комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким.

Он добавил, что изъять собираются 1815 сайгаков. Согласно подсчетам 2022 года, в Казахстане живет 1,3 млн сайгаков – это около 90% всей популяции сайгаков в мире.

Ким добавил, что сайгаки могут приносить пользу - в пример он привел мараловодческие хозяйства, напомнив при том, что ранее маралы были дикими животными.

Напомним, ранее в некоторых областях Казахстана разрешили отстрел сайгаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007283-odomashnivat-saygakov-planiruyut-v-kazahstane/