Любительскую охоту на сайгаков могут разрешить в Казахстане

Проект постановления, разрешающего любительскую охоту на сайгаков, опубликован на портале "Открытые НПА" и вынесен на публичное обсуждение до 20 ноября, передает корреспондент NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" опубликован проект приказа "О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 18-04/675 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на пользование животным миром".

Согласно документу, в Казахстане рассматривается возможность выдачи разрешений на любительскую (спортивную) охоту на сайгаков.

При этом добыча дериватов (рогов сайги) разрешена не будет. Осуществляться любительская охота может только на территории закрепленных охотничьих хозяйств в соответствии с выделенной квотой.

"Заявка на проведение любительской (спортивной) охоты на сайгаков на территории закрепленных охотничьих хозяйств подается в местный исполнительный орган по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

Дополнительно: в случае, если изъятие объектов животного мира производится с участием иностранцев – электронная копия договора субъекта охотничьего хозяйства с иностранцами на организацию охоты", - говорится в документе.

Также уточняется, что лимит на проведение промысловой охоты на сайгаков на территории резервного фонда устанавливается на основании биологического обоснования.

В сентябре в Минэкологии рассказали, когда и в каком объеме в Казахстане разрешат охоту на сайгаков.

В октябре стало известно, что регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом. Также в Минэкологии рассказали, сколько сайги отстреляют в Казахстане.

Позже в Костанайской области начали работу по регулированию численности сайгаков.