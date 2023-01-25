В четырех областях Казахстана разрешат отстрел сайгаков

Детеныш сайгака. Иллюстративное фото: Nikolay Denisov/Getty Images

В ряде областей Казахстана разрешат отстреливать сайгаков. Но охотиться на животных можно будет лишь в научных целях. Соответствующий проект постановления опубликовало министерство экологии и природных ресурсов, передает сайт телеканала КТК.

Согласно документу Минэкологии, отстреливать сайгаков в научных целях разрешат лишь в ЗКО, Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях. При этом из общей популяции планируется изъять 1815 парнокопытных.

Разговоры о необходимости регулировать численность степных антилоп возникли после резкого роста их количества. Фермеры стали жаловаться, что они вытаптывают поля и пастбища домашнего скота.

"После долгих обсуждений и возмущения общественности мораторий на отстрел продлили до конца этого года. А новое постановление устанавливает лимит на изъятие только для научных целей.

Так, в Акмолинской области разрешили отстрел 705 голов, в Карагандинской – 700, в Костанайской – 210 и в Западно-Казахстанской – 200 голов", - сообщает телеканал.

По словам ученых, отстрел не несет никакой опасности популяции. Они отмечают, что изучить животных можно только таким способом.

"Это капля в море. А такое количество необходимо для составления выборки. То есть для того, чтобы данные были более точные, то есть судить о состоянии популяции, о его здоровье, морфо-физических параметрах, нужно не одно животное, а несколько. То есть не менее ста. Тогда можно говорить о точности выборки", - пояснил научный сотрудник ЗКУ им. М. Утемисова Михаил Шпигельман.

Источник: КТК

На сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия говорится, что существует пять главных популяций вида сайгаков, три из которых находятся в Казахстане. Сейчас эти животные относятся к числу тех, кто находится под угрозой.

В 1996 году сайгак вошел в Красный список Международного Союза охраны природы (МСОП), а с 2002 года ему присвоен статус высшей степени угрозы - CR - вид, находящийся в критическом состоянии. Из-за интенсивной охоты его численность сильно уменьшилась. Число сайгаков в Казахстане за 10 лет - с 1992 по 2003 год - сократилось в 50 раз, с почти 1 млн до чуть более 20 тысяч особей.

Сайгак не включен в Красную книгу Казахстана, но относится к видам, охота на которые сейчас полностью запрещена. Поэтому с точки зрения закона ответственность за его нелегальную добычу такая же, как за "краснокнижников".

С 2004 года благодаря мерам, принимаемым по охране вида, численность постепенно росла, и на апрель 2015 года составила 295,4 тыс. В мае 2015 года произошла массовая гибель сайгаков бетпакдалинской популяции. Падение численности в ней составило более 80%. Причина гибели – пастереллез (острая зоонозная инфекционная болезнь).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006786-v-chetyreh-oblastyah-kazahstana-razreshat-otstrel-saygakov/