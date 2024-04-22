Разрешения на отстрел сайгаков прекратят выдавать в Казахстане

Изменения в госуслугу в "Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию" собираются внести в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на "Открытые НПА".

На общественное обсуждение вынесен проект постановления о внесении изменений в приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов РК о правилах оказания госуслуги "Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию".

Так, согласно проекту, из данной госуслуги собираются исключить регулирование численности сайгаков.

Проект вынесен на публичное обсуждение до 8 мая.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, во время встречи с пострадавшими от паводков жителями Костанайской области сообщил, что запретит изъятие популяции сайгаков в Казахстане.

Разрешение на отстрел сайгаков в Казахстане

Напомним, летом 2022 года в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявляли, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказывал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

В июле того же года Токаев сделал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" – президент заявлял, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

Однако в январе 2023 года ведомство опубликовало проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешили отстреливать сайгаков, но лишь в научных целях.

Позже в министерстве заявляли о планах по одомашниванию сайгаков.

В мае же казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО просили ввести режим ЧС из-за их нашествия, а в Акмолинской области сельхозпроизводители говорили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

В октябре прошлого года в Минэкологии сообщали, что регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом. Позже стало известно, что отстреливать их начали в Костанайской области.

При этом 6 ноября сообщалось о проекте постановления, согласно которому в стране могут разрешить любительскую охоту на это парнокопытное.

В декабре прошлого года в Международном союзе охраны природы объявили о том, что сайгаки теперь не относятся к категории животных, находящихся на грани исчезновения в Казахстане.