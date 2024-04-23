"Возможно, тихая революция": Собчак – о роли дела Нукеновой для казахстанского общества

Известная российская журналистка Ксения Собчак, недавно побывавшая с командировкой в Казахстане, поделилась своими впечатлениями от поездки, передает NUR.KZ.

Соответствующий пост Собчак выложила в Telegram, и посвятила, по большей части, казахстанским девушкам и женщинам. В нем журналистка обратила внимание на одну из очевидных, с ее слов, черт казахстанок – прогрессивность.

"Вообще, я часто бываю в Казахстане и люблю эту страну. У меня здесь много друзей, иногда я веду тут мероприятия и свадьбы. И уже не в первый раз замечаю странную коллизию.

С одной стороны, большинство казахстанских женщин очень прогрессивно: они много работают, амбициозны, самостоятельны, хотят всего добиваться сами, стремятся к эмансипации, независимости, признанию равенства. Более того, тут есть место здоровому феминизму, сестринству, взаимовыручке, пониманию girl power. Я лично знаю таких женщин, с некоторыми дружу и очень уважаю.

Но наряду с этим в стране есть такое понятие – "уят". Переводится дословно как "стыд", а проявляется в общественном порицании", – написала журналистка.

Собчак поясняет своей аудитории, что в рамках этого явления женщину могут начать стыдить за любое отступление от тех или иных консервативных норм.

"Вышла на улицу в мини-юбке? Уят. Несколько ухажеров? Уят. Ушла от мужа, даже если он тебя бьет? Уят. И, конечно, это создает дополнительное давление на женщин, которые подвергаются моральному насилию.

Защитники культуры "уят" говорят, что он популярен у части населения из-за быстрого развития свободных нравов в Казахстане и прогрессивных взглядов молодежи. Старшему поколению хочется таким образом "уберечь их от ошибок", создавая определенные рамки приличия. Но на практике за этой традицией как раз маскируется архаичность", – говорит журналистка.

Дело Салтанат Нукеновой, по мнению Собчак, – в этом смысле переломное.

"(…) оно меняет эти понятия. Раньше через уят консервативная часть населения буквально диктовала женщинам: не болтай, не выноси сор из избы, молчи, стерпится – слюбится. А теперь девушки не просто объединились в кампанию против домашних тиранов, но и добились принятия специального закона.

В общем, очень интересные дела сейчас в Казахстане происходят на фоне дела Салтанат. Возможно, мы наблюдаем своеобразную тихую революцию. Победа гражданского общества, получается", – заключила Собчак.

Напомним, накануне Ксения Собчак побывала на судебном процессе над Куандыком Бишимбаевым и Бахытжаном Байжановым – она сидела на скамье за защитниками потерпевшей стороны.