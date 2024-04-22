Сотрудники КНБ не смогли снять пароль с телефона Бишимбаева

Сотрудники КНБ не смогли обойти код-пароль с телефона Куандыка Бишимбаева - экс-министра подозревают в убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

На сегодняшнем судебном заседании адвокат Бишимбаева вновь озвучил требования для исследования телефона подсудимого. Напомним, суд потребовал у Бишимбаева передать пароль от телефона до его исследования телефона в суде.

"Сторона защиты опасается, что выполнение такого требования суда не исключает доступа посторонних лиц для удаления и корректировки содержимого телефона.

Сторона защиты обращает внимание, что в отсутствии у суда альтернативных доступов к телефону делает бессмысленными опасения суда, что самостоятельный ввод стороны защиты пароля как-то заблокирует доступ к телефону: доступ к телефону и так навсегда утрачен для суда.

При этом Бишимбаев согласен предоставить пароль от своего телефона только после полного его исследования в суде и получения стороной защиты всех копий его содержания", - заявил адвокат Бишимбаева.

Адвокат сказал, что телефон содержит доказательства, опровергающие обвинение в совершении умышленного убийства и истязания. На это судья сообщила, что осмотр вещественных доказательств проводится в любой момент судебного следствия.

"По данному телефону в ходе досудебного расследования были проведены исследования 12-ым департаментом пятой службы КНБ РК. И было выдано заключение о том, что на сотовом телефоне iPhone 13 Pro Max установлен шестизначный код-пароль. И обойти код-пароль, имеющимися техническими средствами не представилось возможным. И на данном этапе судебного следствия, сотовый телефон не был вскрыт и не исследован", - сообщила судья.

После судья заявила, что не признает доводы защитника Бишимбаева обоснованными.

Напомним, на прошлом судебном заседании должны были исследовать телефон Куандыка Бишимбаева, однако подсудимый отказался дать суду пароль от своего телефона.

"Я хотел сказать, что предоставлю пароль только своему защитнику. Если сторона обвинения не может вскрыть и предоставить как свое доказательство, я хочу предоставить как доказательство своей защиты. И пароль предоставлю только своему адвокату", - сказал Бишимбаев.

Добавим, на предыдущем заседании, 18 апреля, судья заявила, что судебное следствие по делу о смерти Салтанат Нукеновой подходит к концу. На этой неделе стороны должны предоставить дополнения к судебному следствию, если они имеются, и перейти к прениям.

Также на прошлой неделе в суде в качестве свидетеля выступил врач, которому в день смерти девушки звонил брат Куандыка Бишимбаева - Бахытжан Байжанов.

На заседании зачитали также переписку Байжанова с домработницей Куандыка Бишимбаева - она сделала фото с кровью в его квартире.

Также стало известно, что имаму, проведшему обряд никах для Бишимбаева и Нукеновой, сделали предупреждение.

А в конце недели сообщалось, что судью, ведущую дело, взяли под охрану - полиция возбудила дело из-за угроз в ее адрес.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.