Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Кайрату Боранбаеву должны вернуть 679 млн тенге

Опубликовано:

Қайрат Боранбаев
Қайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

Казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев выиграл дело в апелляционном суде, который постановил вернуть ему более 679 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

В материалах дела, появившихся в судебном кабинете, сообщается, что еще в 2021 году Боранбаев заключил договор с подрядчиком на строительство индивидуального жилого дома в Астане. Однако, как говорится в деле, ответчик нарушил условия договора, из-за чего бизнесмен вынужден был подать в суд, чтобы расторгнуть договор и взыскать сумму в размере 679 035 008,63 тенге.

В качестве аргументов истец приводит некачественное выполнение работ, отставание от графика выполнения работ, а также бездействия ответчика в отношении неоднократно направленных истцом уведомлений о необходимости принятия срочных организационно-технических мер.

Отмечается, что ответчик подал встречный иск, в котором просил признать действительными выполненные работы на сумму более чем 170 млн тенге, а также обязать Боранбаева принять товарно-материальные ценности на сумму 100 млн тенге и обязать бизнесмена оплатить светильники на сумму 73,9 тыс. евро.

Решением Медеуского районного суда города Алматы от 9 ноября 2023 года иск Боранбаева удовлетворен. Суд постановил расторгнуть договор генерального подряда на строительство, а также взыскать с подрядчика в пользу Боранбаева сумму в размере 679 млн тенге и расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 793 414 тенге.

Подрядчику во встречном иске отказано, после чего компания подала апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.

Тем не менее городской суд Алматы постановил решение Медеуского районного суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения.

Дело Кайрата Боранбаева

Бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года - его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признавал и заявлял, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным: он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге - в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок - теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.

В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

В середине октября прошлого года стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области. Но уже через неделю суд удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы. Бизнесмена выпустили из тюрьмы.

В начале ноября вышедший на свободу бизнесмен Кайрат Боранбаев написал пост в своем профиле в Instagram. В нем он поблагодарил тех, кто поддерживал его.

Также у Боранбаева отсудили бывший McDonald's в Беларуси.

В октябре 2023 года Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане.

Позже стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства.

А здесь можно узнать, какие еще активы Боранбаева вернули государству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069970-kayratu-boranbaevu-dolzhny-vernut-679-mln-tenge/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.