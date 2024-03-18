Кайрату Боранбаеву должны вернуть 679 млн тенге

Казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев выиграл дело в апелляционном суде, который постановил вернуть ему более 679 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

В материалах дела, появившихся в судебном кабинете, сообщается, что еще в 2021 году Боранбаев заключил договор с подрядчиком на строительство индивидуального жилого дома в Астане. Однако, как говорится в деле, ответчик нарушил условия договора, из-за чего бизнесмен вынужден был подать в суд, чтобы расторгнуть договор и взыскать сумму в размере 679 035 008,63 тенге.

В качестве аргументов истец приводит некачественное выполнение работ, отставание от графика выполнения работ, а также бездействия ответчика в отношении неоднократно направленных истцом уведомлений о необходимости принятия срочных организационно-технических мер.

Отмечается, что ответчик подал встречный иск, в котором просил признать действительными выполненные работы на сумму более чем 170 млн тенге, а также обязать Боранбаева принять товарно-материальные ценности на сумму 100 млн тенге и обязать бизнесмена оплатить светильники на сумму 73,9 тыс. евро.

Решением Медеуского районного суда города Алматы от 9 ноября 2023 года иск Боранбаева удовлетворен. Суд постановил расторгнуть договор генерального подряда на строительство, а также взыскать с подрядчика в пользу Боранбаева сумму в размере 679 млн тенге и расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 793 414 тенге.

Подрядчику во встречном иске отказано, после чего компания подала апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.

Тем не менее городской суд Алматы постановил решение Медеуского районного суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения.

Дело Кайрата Боранбаева

Бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года - его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признавал и заявлял, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным: он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге - в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок - теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.

В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

В середине октября прошлого года стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области. Но уже через неделю суд удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы. Бизнесмена выпустили из тюрьмы.

В начале ноября вышедший на свободу бизнесмен Кайрат Боранбаев написал пост в своем профиле в Instagram. В нем он поблагодарил тех, кто поддерживал его.

Также у Боранбаева отсудили бывший McDonald's в Беларуси.

В октябре 2023 года Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане.

Позже стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства.

А здесь можно узнать, какие еще активы Боранбаева вернули государству.