Нуртас, Байзакова, Туребаев и другие: кто из звезд нарушал закон или подозревался в этом

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Многие представители казахстанского шоу-бизнеса известны не только по ролям в кино, песням или блогерству. Некоторые из них также были замешаны в громких разбирательствах с правоохранительными органами из-за своих слов или действий. Предлагаем посмотреть подборку скандально прославившихся отечественных звезд, передает NUR.KZ.

Айжан Байзакова

Айжан Байзакова печально прославилась на весь Казахстан в 2017 году после проведения конкурса на раздевания в алматинском баре. Тогда же блогершу арестовали. Покинув спецприемник для административно арестованных, девушка заявила обидчикам, что "не оставит это просто так".

Кайрат Нуртас

В прошлом году во время карантина распространилось видео, на котором видно, как Нуртас пытается убежать от мониторинговой группы в Алматы. Сам же артист заявил, что ни от кого не убегал. Однако позже стало известно, что певца оштрафовали на 30 МРП за посещение тоя.

Также примерно в это же время в соцсетях стало распространяться видео с крупного торжества в Семее. Звезду эстрады заметили и на этом мероприятии. По факту нарушения саннорм в полиции области начали проверку. Затем ситуацию прокомментировали в санэпидслужбе ВКО.

Торегали Тореали

Еще одному казахстанскому певцу довелось разбираться с правоохранителями из-за своих незаконных действий. В 2018 году Торегали Тореали проник в самолет «зайцем» через VIP-зал и задержал рейс, а потом неожиданно решил покинуть борт и переполошил службу безопасности.

Инцидент с проникновением Торегали Тореали в самолет "зайцем" прокомментировали в КГА. После инцидента была проведена проверка, в результате которой наказание понесли три сотрудника аэропорта.

В отношении самого певца было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы РК в пункте пропуска КПП «Алматы». В ходе расследования уголовного дела установлено, что в действиях Тореали не усматриваются признаки уголовного правонарушения. Однако на него был наложен административный штраф в размере 5 МРП за нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу РК и 1 МРП за проход или проезд без надлежащего разрешения по территории аэропортов.

В начале прошлого года вокруг певца разгорелся скандал из-за его фотографии с убитым на охоте диким животным. Поклонники артиста заявили, что разочарованы в нем.

Позже артист удалил фото со своей страницы. Однако полиция все же начала проверку резонансного снимка.

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана тоже отреагировали на снимок Торегали с убитым животным. Как сообщили в Минэкологии, изначально к ним поступали обращения от граждан о том, что на фото изображена лиса. Однако на снимке все же изображен шакал, который относится к регулируемым видам животных.

Фото: instagram.com/toregalitoreali

Супермамасита

Блогерша Алия Байтугаева привлекла к себе внимание стражей порядка в прошлом году. Как сообщил замглавы Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов, Супермамасита посредством страницы в Instagram за денежное вознаграждение организовала обучающие курсы, однако, как отметил полицейский, не оправдала ожидания своих слушателей.

Сама Байтугаева прокомментировала обвинения в свой адрес. По ее мнению, негативная информация по поводу ее курсов, из-за которых и возник скандал, была распространена ее недоброжелателями. Сама она назвала обвинения ложными.

Позже Абдрахманов рассказал, как продвигается расследование по делу Супермамаситы.

Алия Байтугаева. Фото: instagram.com/super.mamasita

Мейржан Туребаев

Летом прошлого года полицию заинтересовало заявление известного блогера Мейржана Туребаева. Тот пообещал "сбивать бабок", пока акимат не сделает велодорожки.

Затем Туребаев записал обращение к министру внутренних дел РК и акиму Алматы. Он отметил, что его саркастическое видео, где он обещал "сбивать бабок", пока акимат не сделает велодорожки, всего лишь шутка.

Пару месяцев спустя блогер пошутил над медиками во время получения вакцины от коронавируса, а их реакцию заснял на камеру. В УОЗ Алматы сообщили, что намерены обратиться в полицию для привлечения блогера к ответственности по пункту 2 статьи 80-1 КоАП РК ("Воспрепятствование законной деятельности медицинских и (или) фармацевтических работников"). После этого полиция занялась проверкой видеоролика вайнера.

А сейчас Туребаев взят под стражу как подозреваемый в создании финансовой пирамиды. Его и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды еще в феврале.

Сам Туребаев высказался в свою защиту. Он уверяет, что сам был вкладчиком компании и потерял из-за этого 10 миллионов тенге.

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Луина, Беркут, Дана Есеева, Рано Умарова, Лидо

В прошлом году также на видео попало открытие бургерной Тимати возле известного отеля во время карантина в Алматы. Как стало известно, на нем присутствовали многие казахстанские селебрити.

Замглавы департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал нашумевшее мероприятие.

За нарушение карантина были оштрафованы певица Луина и ее супруг. Протокол об административном правонарушении был составлен и в отношении певца Беркута. Были названы имена еще пяти людей, которых полиция решила оштрафовать за участие в открытии ресторана. Среди них блогер Мейржан Туребаев и его супруга-актриса Дана Есеева, а также певица Рано Умарова. Затем список пополнился певицей Лидо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1966113-nurtas-bayzakova-turebaev-i-drugie-kto-iz-zvezd-narushal-zakon-ili-podozrevalsya-v-etom/