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Шумные party и скромные домашние посиделки: как звезды отметили дни рождения в 2024 году

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

День рождения - любимый праздник для многих людей. Не исключение и звезды шоу-бизнеса. И если одни встретили новый возраст с размахом, то другие предпочли отпраздновать скромно. NUR.KZ расскажет обо всем подробнее в данной подборке.

Гульзира Айдарбекова

Продюсер и мама Кайрата Нуртаса призналась, что не хотела в этом году отмечать 56-летие в большой компании. Ей хотелось скромно провести этот день. Однако той все-таки состоялся - в Шымкенте, в одном из ресторанов, именинницу ожидали гости, цветы, подарки и веселье.

Daricorn

Блогер-миллионник Дархан Жолшыбеков устроил вечеринку в честь 26-летия жены Дариги Нуркеевой, известной в соцсети как Daricorn. Звездных гостей ожидала white party, гигантский торт, море угощений и ведущий Нурлан Сабуров.

Кстати, Дархан рассказал, какой гонорар выплатил известному комику за ведение вечера. Сумма оказалась впечатляющей, как и сама вечеринка.

Мадлен

Свое 26-летие Мадлен отметила с размахом - именинницу поздравляли несколько дней. Инстадива пригласила подруг и блогеров на вечеринку - они пели, танцевали и красиво позировали на камеру.

А в один момент Мадлен расплакалась, видимо, от счастья и переполнявших ее эмоций. Ранее она также показала, какой сюрприз устроил ей любимый ко дню рождения.

Арман Давлетяров

В этом году известному медиаменеджеру исполнилось 54 года. Однако от шумного празднования он отказался. Давлетяров считает, что пышные праздники неуместны.

"Когда-то это был повод для шумных праздников, но сейчас он стал для меня обычным днем.

Время идет, и вместе с ним меняются наши ценности, наши взгляды на то, что по-настоящему важно.

Сейчас, в этот момент, рядом со мной моя семья, мои дети, мои близкие, те, кто действительно значим", - отметил он.

Димаш Кудайберген

24 мая Димашу Кудайбергену исполнилось 30 лет. В свой день рождения артист встретился с фанатами на юбилейном концерте в Стамбуле. Казахстанского певца тепло поздравили не только зрители на концерте, но и поклонники в соцсети, снова и снова признаваясь в любви своему кумиру.

Ляйля Султанкызы

Телеведущая Ляйля Султанкызы встретила свой день рождения в Париже. 18 декабря ей исполнилось 47 лет. Теледива решила посвятить этот день самой себе.

"Город одиноких и влюбленных. Париж. Приезжаю сюда раз в год. В этот раз мне захотелось побыть здесь наедине с собой", - отметила Ляйля.

Нагима Ескалиева

Народной любимице Нагиме Ескалиевой исполнилось в этом году 70 лет. Такое событие друзья и коллеги певицы не могли оставить без внимания. Звездные друзья зажигали на ее юбилее.

В честь мамы пел Диас Аблаев, он исполнил песню с Али Окаповым и другими артистами. Виновница торжества тоже порадовала гостей своим исполнением.

Ерке Есмахан

Ерке Есмахан исполнилось в этом году 40 лет. Артистка отказалась от торжества и провела этот день в узком семейном кругу - с родными и близкими.

Однако праздничная атмосфера чувствовалась в доме Ерке - RaiM украсил дом воздушными шарами в виде красных сердец. Члены семьи провели день рождения Ерке за богатым дастарханом.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Дамеля Sweet

А вот Дамеля Sweet - одна из завидных невест шоу-бизнеса - решила отметить 24-летие с размахом по тематике "Crazy rich Asians". Для особенного вечера блогер приготовила несколько роскошных платьев.

Все было продумано до мелочей - мастер-классы по сборке цветов, стрельба из лука, игра в гольф, караоке, а также книга пожеланий, где можно было оставить моментальное фото.

Балжан Бидаш

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш тоже предпочла отметить день рождения в кругу звездных друзей.

Красная ковровая дорожка, несколько роскошных нарядов именинницы, море угощений, подарков, цветов и нескончаемое веселье - день рождения Балжан подарил яркие впечатления и ей, и ее гостям.

Шахизада

А вот певице Шахизаде близкие и друзья устроили сюрприз. В честь нее в полночь запустили фейерверк. А саму ее усыпали букетами роз. Гости отправились пить чай со сладким тортом, продолжив начавшийся на улице праздник дома за дастарханом.

Эльмира Толегенова

Блогер-миллионник Эльмира Толегенова отметила свой день рождения на пляже у моря. Именинница сделала ряд красивых фото и поразмышляла над грядущими планами.

"Жизнь прекрасна и полна возможностей", - отметила она, наслаждаясь солнцем, морем и волшебным днем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2205276-shumnye-party-i-skromnye-domashnie-posidelki-kak-zvezdy-otmetili-dni-rozhdeniya-v-2024-godu/

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