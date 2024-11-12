Блогер-миллионник Эльмира Толегенова устроила фотосессию на пляже ко дню рождения

Блогер-миллионник Эльмира Толегенова отметила 28-летие. Она написала пост к своему дню рождения и выложила фото, на которых запечатлелась в пляжном наряде, передает NUR.KZ.

На эффектных фото Эльмира попозировала в пляжном наряде, не без гордости демонстрируя красивую фигуру.

"Новый год, новый взгляд и новая глава. За эти 28 лет я приобрела ценный опыт, встретила дорогих людей и обрела много прекрасных моментов. Этот день рождения отмечаю на пляже, где кажется, что все мироздание напоминает: жизнь прекрасна и полна возможностей", - отметила именинница.

Она добавила, что у нее много целей, планов и поблагодарила всех, кто ее вдохновляет и поддерживает. Подписчики поздравили ее с важной датой и оценили образ.

"Фотографии - восторг", "С днем рождения, красотка", "Цвети", "Класс", "Как весенняя роза", - отметили в Сети.