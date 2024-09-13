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Эзотерика

Мадлен расплакалась на праздновании дня рождения (видео)

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Автор популярного блога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, продолжила отмечать свой день рождения в компании блогеров и подруг - без слез не обошлось, передает NUR.KZ.

26-летие Мадлен отметила с размахом, причем одним днем празднование не ограничилось. Инстадива пригласила подруг и блогеров на вечеринку - они пели, танцевали и красиво позировали на камеру.

В одном моменте блогерша расчувствовалась - это произошло, когда диджей включил песню "МоLOко" в исполнении Светланы Лободы. То ли текст песни настолько растрогал Мадлен, то ли на это повлияли другие факторы, но очевидно было одно - она не смогла сдержать слез.

Накануне Мадлен показала, какой сюрприз на 26-летие ей устроил молодой человек. С днем рождения блогершу публично поздравила ее подруга Айжан Байзакова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2161021-madlen-rasplakalas-na-prazdnovanii-dnya-rozhdeniya-video/

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