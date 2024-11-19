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Звезды и гигантский торт: блогер-миллионник устроил вечеринку в честь 26-летия жены (видео)

Опубликовано:

Дарига Нуркеева и Дархан Жолшыбеков
Дарига Нуркеева и Дархан Жолшыбеков. Фото: instagram.com/daricorn.rr

Отечественный блогер-миллионник Дарига Нуркеева, известная в соцсети как Daricorn, с размахом отметила день рождения. Ее супруг Дархан Жолшыбеков пригласил звездных гостей, передает NUR.KZ.

Для своего торжества, устроенного в честь 26-летия, Дарига выбрала белое пышное платье, в котором напомнила принцессу из сказок. Блогер сразу же пообещала подписчикам в Instagram, а их у нее 1,3 млн, что постов у нее будет много.

На фото именинница позирует с известным стендапером Нурланом Сабуровым, который был ведущим вечера, а также певцом Мейрамбеком Беспаевым, Анарой Батырхан и другими звездами, выступившими со своими песнями в честь Дариги.

В числе гостей white party была и певица Мадина Садвакасова, которая появилась в роскошном белом платье с открытыми плечами.

В честь именинницы был приготовлен огромный торт в виде белого замка.

"Самый лучший день рождения для самой лучшей девушки", - отметил под фото супруг Дариги, блогер-миллионник Дархан Жолшыбеков.

Напомним, на днях он вручил своей жене ключи от новенького внедорожника. А прошлым летом дарил ей кабриолет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2189510-zvezdy-i-gigantskiy-tort-bloger-millionnik-ustroil-vecherinku-v-chest-26-letiya-zheny-video/

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