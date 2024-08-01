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Балжан Бидаш с размахом отметила день рождения в кругу звездных коллег и друзей (видео)

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: Instagram/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU", певица Балжан Бидаш с размахом отметила свой день рождения в кругу звездных коллег и близких друзей. Кадры с праздника появились в соцсети, передает NUR.KZ.

Красная ковровая дорожка, красивые наряды, море цветов и угощений - праздник Балжан Бидаш по случаю ее дня рождения удался на славу.

Для вечера именинница выбрала эффектное белое мини-платье со шлейфом, аутфит был дополнен высокими перчатками в тон к платью, а волосы Балжан уложила в аккуратный пучок. Гости, пришедшие на вечер, блистали в своих нарядах и с удовольствием позировали на камеру.

Среди приглашенных можно заметить Фаризу Ескермес, Жазиру Еркин, Жаркынай Ханайым и других казахстанских звезд. Гости веселились и задорно танцевали, а именинница "купалась" во внимании, цветах и подарках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2142897-balzhan-bidash-s-razmahom-otmetila-den-rozhdeniya-v-krugu-zvezdnyh-kolleg-i-druzey-video/

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