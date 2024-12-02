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Ерке Есмахан исполнилось 40: певица показала, как отметила день рождения

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан отпраздновала свой 40-й день рождения в семейном кругу - артистка показала домашние фотографии с родными и опубликовала в соцсети пост, передает NUR.KZ.

"О своей сегодняшней жизни я мечтала, представляла ее и работала ради того, чтобы все получилось. И сейчас, когда я смотрю на все, что имею, я понимаю, что Всевышний дал мне с лихвой все, о чем я просила. Бесконечная благодарность", - написала Ерке, опубликовав фотографии в эффектном наряде.

Дом певицы заполонили связки красных шаров в форме сердечек и большие букеты цветов. Есмахан показала фотографии с супругом - певцом RaiM - и двумя детьми. На снимках можно разглядеть праздничный домашний антураж.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

С днем рождения певицу поздравили исполнители Балжан Бидаш, Жазира Байрбекова, Нурболат Абдуллин, актрисы Жания Джуринская и Айжулдыз Адайбекова, блогер Дамеля Sweet. Певица Макпал Жунусова даже выложила совместное фото с Ерке и оставила несколько теплых пожеланий.

"Еркежан, с днем рождения! Пусть в семье будет только благополучие и праздник", - написала артистка.

Сторис Макпал Жунусовой
Сторис Макпал Жунусовой. Скрин: instagram.com/zhunusova.makpal

Напомним, ранее Ерке Есмахан рассказывала, что свое 40-летие планирует отметить следующим летом - певица объяснила свое решение в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2194889-erke-esmahan-ispolnilos-40-pevica-pokazala-kak-otmetila-den-rozhdeniya/

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