Ерке Есмахан исполнилось 40: певица показала, как отметила день рождения

Казахстанская певица Ерке Есмахан отпраздновала свой 40-й день рождения в семейном кругу - артистка показала домашние фотографии с родными и опубликовала в соцсети пост, передает NUR.KZ.

"О своей сегодняшней жизни я мечтала, представляла ее и работала ради того, чтобы все получилось. И сейчас, когда я смотрю на все, что имею, я понимаю, что Всевышний дал мне с лихвой все, о чем я просила. Бесконечная благодарность", - написала Ерке, опубликовав фотографии в эффектном наряде.

Дом певицы заполонили связки красных шаров в форме сердечек и большие букеты цветов. Есмахан показала фотографии с супругом - певцом RaiM - и двумя детьми. На снимках можно разглядеть праздничный домашний антураж.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

С днем рождения певицу поздравили исполнители Балжан Бидаш, Жазира Байрбекова, Нурболат Абдуллин, актрисы Жания Джуринская и Айжулдыз Адайбекова, блогер Дамеля Sweet. Певица Макпал Жунусова даже выложила совместное фото с Ерке и оставила несколько теплых пожеланий.

"Еркежан, с днем рождения! Пусть в семье будет только благополучие и праздник", - написала артистка.

Сторис Макпал Жунусовой. Скрин: instagram.com/zhunusova.makpal

Напомним, ранее Ерке Есмахан рассказывала, что свое 40-летие планирует отметить следующим летом - певица объяснила свое решение в соцсети.