Ляйля Султанкызы отметила свой день рождения в Париже

Казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы встретила свой день рождения в Париже. Красивые кадры из города влюбленных она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Ляйле Султанкызы сегодня, 18 декабря, исполнилось 47 лет. Свой день рождения телеведущая решила провести в самом романтическом городе мира - Париже.

"Город одиноких и влюбленных. Париж. Приезжаю сюда раз в год. В этот раз мне захотелось побыть здесь наедине с собой", - отметила Ляйля.

На видео, которое она разместила в блоге, казахстанская телеведущая запечатлелась у Эйфелевой башни.

"С днем рождения, дочь Султана", - поздравила себя Ляйля Султанкызы.

Подписчики, в числе которых представители отечественного шоу-бизнеса, поздравили именинницу с днем рождения и пожелали ей счастья, здоровья и благополучия.