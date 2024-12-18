Ляйля Султанкызы отметила свой день рождения в Париже
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Казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы встретила свой день рождения в Париже. Красивые кадры из города влюбленных она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.
Ляйле Султанкызы сегодня, 18 декабря, исполнилось 47 лет. Свой день рождения телеведущая решила провести в самом романтическом городе мира - Париже.
"Город одиноких и влюбленных. Париж. Приезжаю сюда раз в год. В этот раз мне захотелось побыть здесь наедине с собой", - отметила Ляйля.
На видео, которое она разместила в блоге, казахстанская телеведущая запечатлелась у Эйфелевой башни.
"С днем рождения, дочь Султана", - поздравила себя Ляйля Султанкызы.
Подписчики, в числе которых представители отечественного шоу-бизнеса, поздравили именинницу с днем рождения и пожелали ей счастья, здоровья и благополучия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2201874-lyaylya-sultankyzy-otmetila-svoy-den-rozhdeniya-v-parizhe-video/