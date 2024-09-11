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Мадлен показала, какой сюрприз устроил ей любимый на 26-летие (фото)

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Автор популярного инстаблога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, показала в соцсети, какой сюрприз устроил ей любимый на день рождения, передает NUR.KZ.

Накануне инстадива отметила 26-летие.

"Я так счастлива родиться. Благодарю всех за поздравления!" - написала она.

На фото Мадлен в эффектном наряде с красивой прической готовится задуть свечи на именинном торте.

Мадлен получила щедрую порцию поздравлений в соцсети от своих подписчиков. В сторис блогер показала, какой сюрприз устроил ей любимый.

Он украсил для своей девушки комнату воздушными шарами и огромными букетами роз. На стене красовалась надпись из шаров "С днем рождения". Можно также увидеть шары в форме красных сердец.

Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Мы также писали, что Айжан Байзакова обратилась к Мадлен в день ее рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2160219-madlen-pokazala-kakoy-syurpriz-ustroil-ey-lyubimyy-na-26-letie-foto/

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