"Пышные праздники неуместны": Давлетяров рассказал, как отмечает день рождения

Известному медиаменеджеру Арману Давлетярову исполнилось 54: он признался, что день рождения для него - обычный день, и рассказал, почему не придает празднику значения, передает NUR.KZ.

Именинник опубликовал фотографию, снятую в столице России, и порефлексировал о праздновании дня рождения.

"Сегодня наступил мой день рождения — когда-то это был повод для шумных праздников, но сейчас он стал для меня обычным днем. Время идет, и вместе с ним меняются наши ценности, наши взгляды на то, что по-настоящему важно. Сейчас, в этот момент, рядом со мной моя семья, мои дети, мои близкие, те, кто действительно значим.

Мы живем сегодня в непростое время, когда пышные праздники уже неуместны. Да и мои нынешние приоритеты в жизни и отношение к подобным торжествам изменились, стали глубже и осознаннее", - признался Давлетяров.

Медиаменеджер поблагодарил друзей, близких и свою онлайн-аудиторию за поддержку и поздравления.

"Я безмерно благодарен каждому из вас за внимание, за теплые слова и за ту любовь, которую вы дарите мне. Жизнь движется вперед, меняются декорации и роли, но есть что-то вечное — это любовь и поддержка тех, кто всегда рядом. Спасибо вам за то, что вы есть в моей жизни. Люблю вас всем сердцем", - подытожил Арман.

Накануне мы писали, что Арман Давлетяров повторил легендарную сцену из фильма "Бриллиантовая рука".