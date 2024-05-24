"Салем, 30!": Димаш Кудайберген в свой юбилей записал впечатляющее видео в Стамбуле
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Народный артист Казахстана, всемирно известный певец Димаш Кудайберген сегодня, 24 мая, отмечает 30-летие. В свой день рождения артист встретится с фанатами на юбилейном концерте в Стамбуле, передает NUR.KZ.
Ранее Димаш показал, где выступит с юбилейным концертом.
"Салем, 30! Увидимся вечером в Стамбуле!" - написал Димаш и разместил видео, в котором запечатлелся сидя на сцене на стадионе Бешикташ.
Певец задувает свечку на кусочке торта и поздравляет себя с днем рождения, а также приглашает на свой концерт.
Одними из первых Димаша поздравили его отец и мама - Канат и Светлана Айтбаевы. Они пожелали ему долгой и счастливой жизни.
Теплые пожелания в адрес Димаша оставили его многочисленные поклонники из разных стран мира, к ним присоединились Арман Давлетяров, Дана Нуржигит, Олжас Курманбек и другие представители отечественного шоу-бизнеса.
"Пусть твоя жизнь будет долгой и счастливой, "Удачи тебе, наш дорогой Димаш, во всех твоих делах и начинаниях", "Дорогой Димаш, с юбилеем! Ты потрясающий, великолепный артист, человек с большой буквы", "Дорогой, неземной наш Димаш, с днем рождения тебя! Любим тебя всем сердцем", - гласят комментарии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2106243-salem-30-dimash-kudaybergen-v-svoy-yubiley-zapisal-vpechatlyayushchee-video-v-stambule/