"Салем, 30!": Димаш Кудайберген в свой юбилей записал впечатляющее видео в Стамбуле

Народный артист Казахстана, всемирно известный певец Димаш Кудайберген сегодня, 24 мая, отмечает 30-летие. В свой день рождения артист встретится с фанатами на юбилейном концерте в Стамбуле, передает NUR.KZ.

Ранее Димаш показал, где выступит с юбилейным концертом.

"Салем, 30! Увидимся вечером в Стамбуле!" - написал Димаш и разместил видео, в котором запечатлелся сидя на сцене на стадионе Бешикташ.

Певец задувает свечку на кусочке торта и поздравляет себя с днем рождения, а также приглашает на свой концерт.

Одними из первых Димаша поздравили его отец и мама - Канат и Светлана Айтбаевы. Они пожелали ему долгой и счастливой жизни.

Теплые пожелания в адрес Димаша оставили его многочисленные поклонники из разных стран мира, к ним присоединились Арман Давлетяров, Дана Нуржигит, Олжас Курманбек и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

"Пусть твоя жизнь будет долгой и счастливой, "Удачи тебе, наш дорогой Димаш, во всех твоих делах и начинаниях", "Дорогой Димаш, с юбилеем! Ты потрясающий, великолепный артист, человек с большой буквы", "Дорогой, неземной наш Димаш, с днем рождения тебя! Любим тебя всем сердцем", - гласят комментарии.