Гульзира Айдарбекова показала, как прошел ее день рождения (видео)

Мама и продюсер казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса показала в соцсети, как отметила свой день рождения. Торжество в честь Гульзиры Айдарбековой прошло в Шымкенте, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова призналась, что не хотела в этом году отмечать 56-летие в большой компании. Ей хотелось скромно провести этот день.

"13 апреля мы должны были быть в Туркестане, а по дороге заглянули в Шымкент. Я не хотела тревожить родных, думала, что отметим в кругу своих друзей-ровесников.

Однако многие пришли поздравить и в результате получился той. Никто не знает, сколько ему отведено в этой жизни, что его ждет впереди, и я в том числе.

Давайте будем ценить каждый момент жизни. Все, что я хочу, чтобы наш народ жил в мире и добром здравии, чтобы в нашей стране происходило только хорошее. Мой директ полон сообщениями, благодарю всех за теплые поздравления и пожелания", - написала она.