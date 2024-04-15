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Гульзира Айдарбекова показала, как прошел ее день рождения (видео)

Опубликовано:

Гульзира Айдарбекова
Гульзира Айдарбекова. Кадр из видео: instagram.com/gulziraaidarbekova

Мама и продюсер казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса показала в соцсети, как отметила свой день рождения. Торжество в честь Гульзиры Айдарбековой прошло в Шымкенте, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова призналась, что не хотела в этом году отмечать 56-летие в большой компании. Ей хотелось скромно провести этот день.

"13 апреля мы должны были быть в Туркестане, а по дороге заглянули в Шымкент. Я не хотела тревожить родных, думала, что отметим в кругу своих друзей-ровесников.

Однако многие пришли поздравить и в результате получился той. Никто не знает, сколько ему отведено в этой жизни, что его ждет впереди, и я в том числе.

Давайте будем ценить каждый момент жизни. Все, что я хочу, чтобы наш народ жил в мире и добром здравии, чтобы в нашей стране происходило только хорошее. Мой директ полон сообщениями, благодарю всех за теплые поздравления и пожелания", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2084915-gulzira-aydarbekova-pokazala-kak-proshel-ee-den-rozhdeniya-video/

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