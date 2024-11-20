Закативший той для жены блогер ответил, какой гонорар выплатил Сабурову за ведение вечера

Блогер-миллионник Дархан Жолшыбеков, закативший грандиозную вечеринку в честь 26-летия жены, ответил на вопрос в программе Revue News, какой гонорар выплатил Нурлану Сабурову за ведение вечера, передает NUR.KZ.

Мы писали, что Дархан Жолшыбеков устроил white party со звездными гостями и гигантским тортом в честь дня рождения жены - блогерши Дариги Нуркеевой, известной как Daricorn.

Ведущим вечера был популярный российский и казахстанский комик и стендапер Нурлан Сабуров.

В программе Revue News отметили, что Дархан потратил на организацию вечеринки 60 миллионов тенге.

"Я считаю, что это моя мужская обязанность - отмечать ей ежегодно дни рождения. Она ведь девушка. А свой день рождения я не отмечаю", - признался Жолшыбеков.

Для ведения вечера в честь Daricorn Сабуров приехал из Дубая, где отдыхал. Однако гонорар, заплаченный Сабурову, муж именинницы предпочел не называть.

"Он сам попросил не называть размер гонорара. Но, могу сказать, приблизительно это половины всей суммы, потраченной на вечеринку", - заключил Дархан.

Отметим, что блогер вручил жене подарок накануне торжества - это новенький внедорожник. Годом ранее он дарил ей кабриолет.