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Нагима Ескалиева отметила 70-летний юбилей в кругу звездных коллег (фото, видео)

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Нагима Ескалиева
Нагима Ескалиева. Фото: instagram.com/nagima_yeskaliyeva

Народная артистка Казахстана Нагима Ескалиева отметила 70-летие в кругу звездных коллег и близких друзей. Видео и фото с юбилея певицы появились в соцсети, передает NUR.KZ.

Певица Женис Искакова разместила кадры с праздника в честь дня рождения Нагимы Ескалиевой. На торжестве у 70-летней артистки зажигали ее звездные друзья.

В честь мамы спел в этот вечер Диас Аблаев, он также исполнил песню с Али Окаповым и другими артистами. Пела в это вечер и сама виновница торжества.

В числе приглашенных были Роза Рымбаева, Лаки Кесоглу, Ерлан Кокеев, Мейрамбек Беспаев и другие представили отечественного шоу-бизнеса.

Видео с праздника проявилось и в сторис Диаса Аблаева. На кадрах видно, как гости весело танцуют и поют.

Мы также писали, что Нагима Ескалиева показала фото из молодости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059172-nagima-eskalieva-otmetila-70-letniy-yubiley-v-krugu-zvezdnyh-kolleg-foto-video/

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