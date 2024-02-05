Нагима Ескалиева отметила 70-летний юбилей в кругу звездных коллег (фото, видео)

Народная артистка Казахстана Нагима Ескалиева отметила 70-летие в кругу звездных коллег и близких друзей. Видео и фото с юбилея певицы появились в соцсети, передает NUR.KZ.

Певица Женис Искакова разместила кадры с праздника в честь дня рождения Нагимы Ескалиевой. На торжестве у 70-летней артистки зажигали ее звездные друзья.

В честь мамы спел в этот вечер Диас Аблаев, он также исполнил песню с Али Окаповым и другими артистами. Пела в это вечер и сама виновница торжества.

В числе приглашенных были Роза Рымбаева, Лаки Кесоглу, Ерлан Кокеев, Мейрамбек Беспаев и другие представили отечественного шоу-бизнеса.

Видео с праздника проявилось и в сторис Диаса Аблаева. На кадрах видно, как гости весело танцуют и поют.

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