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Шахизаде устроили сюрприз в день ее рождения (видео)

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Шахизада
Шахизада. Фото: instagram.com/shahizada.art

Казахстанская исполнительница Шахизада отметила свой день рождения - именинницу ожидал сюрприз от близких, который они устроили ей ровно в полночь, передает NUR.KZ.

"Спасибо моим близким, которые пришли меня поздравить в полночь. Сюрприз удался. Спасибо моим друзьям, подписчикам, которые пишут мне поздравления.

Вас так много, я просто не успеваю ответить. Пусть ваши пожелания сбудутся и вернутся вам сторицей. Всех вас я люблю. Благодарю за то, что у меня есть", - написала Шахизада.

В честь именинницы был запущен фейерверк. А саму ее буквально усыпали букетами роз. Сладкий чай с именинным тортом стал отличным продолжением начавшегося на улице праздника.

Подписчики отметили, что Шахизада всегда молода и энергична. Они написали много теплых слов в ее адрес и пожелали здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2093165-shahizade-ustroili-syurpriz-v-den-ee-rozhdeniya-video/

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