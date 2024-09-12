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Гольф, стрельба из лука, караоке: Дамеля Sweet с размахом отметила день рождения (фото, видео)

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Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Автор популярного инстаблога Дамеля Sweet с размахом отметила 24-летие - для особенного вечера блогер приготовила несколько роскошных платьев, передает NUR.KZ.

Тематика вечера была "Crazy rich Asians". На дне рождения Дамели можно было поучаствовать в мастер-классе по сборке цветов, заняться стрельбой из лука, поиграть в гольф, спеть караоке.

В книге пожеланий вместо тысячи слов можно было оставить свое моментальное фото. Дамеля сама разработала стикер-паки вместо бонбоньерок.

Именинница за вечер сменила несколько роскошных нарядов. Главным украшением торжества стал огромный торт, украшенный золотым дракончиком, поскольку именинница родилась в год Дракона.

На вечере были звездные друзья - Балжан Бидаш, 2Rar и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Мы также писали, что Дамеля Sweet подарила отцу люксовый автомобиль на его день рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2160450-golf-strelba-iz-luka-karaoke-damelya-sweet-s-razmahom-otmetila-den-rozhdeniya-foto-video/

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