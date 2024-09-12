Гольф, стрельба из лука, караоке: Дамеля Sweet с размахом отметила день рождения (фото, видео)
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Автор популярного инстаблога Дамеля Sweet с размахом отметила 24-летие - для особенного вечера блогер приготовила несколько роскошных платьев, передает NUR.KZ.
Тематика вечера была "Crazy rich Asians". На дне рождения Дамели можно было поучаствовать в мастер-классе по сборке цветов, заняться стрельбой из лука, поиграть в гольф, спеть караоке.
В книге пожеланий вместо тысячи слов можно было оставить свое моментальное фото. Дамеля сама разработала стикер-паки вместо бонбоньерок.
Именинница за вечер сменила несколько роскошных нарядов. Главным украшением торжества стал огромный торт, украшенный золотым дракончиком, поскольку именинница родилась в год Дракона.
На вечере были звездные друзья - Балжан Бидаш, 2Rar и другие представители отечественного шоу-бизнеса.
Мы также писали, что Дамеля Sweet подарила отцу люксовый автомобиль на его день рождения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2160450-golf-strelba-iz-luka-karaoke-damelya-sweet-s-razmahom-otmetila-den-rozhdeniya-foto-video/