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Эзотерика

"Не сдавайтесь": Алла Пугачева опубликовала обращение с призывом

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Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

Известная российская певица Алла Пугачева в первое воскресение весны в социальных сетях опубликовала обращение, в котором призвала поклонников не сдаваться, передает NUR.KZ.

Сегодня Алла Пугачева на своей странице в Instagram выложила пост, в котором призвала поклонников не унывать и не сдаваться.

"Первое воскресенье весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!" — написала Пугачева под фотографией.

В комментариях под постом пользователи оставили тысячи комментариев, некоторые из них в словах Пугачевой увидели отсылку к словам Алексея Навального.

"Прекрасная Алла Борисовна, спасибо! Он не давался, и мы не сдадимся!", "Слово не сдавайтесь тут ключевое!!!", "Спасибо вам большое за прекрасные и очень нужные в наше время слова", "Не сдавайтесь! Одна фраза, Алла Борисовна, и мы все поняли. Спасибо, что остались Человеком!", "Не сдаемся!", "Разбиты, но не сдаемся", — пишут комментаторы.

Напомним, в марте прошлого года в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония кинопремии "Оскар". В категории "Лучший документальный фильм" победила картина режиссера Дэниела Роэра "Навальный", рассказывающая о заговоре с целью убийства российского политика.

В фильме "Навальный" политика просили ответить, что делать, если его убьют.

"Мое послание на случай, если меня убьют, очень простое: не сдавайтесь. Нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Нужно использовать эту силу", — ответил тогда Навальный.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков комментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Здесь можно ознакомиться с тем, как в мире отреагировали на смерть Навального. После новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия. Позже она выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа.

Кроме того, сообщалось, что в Евросоюзе призвали к международному расследованию смерти Навального.

20 февраля мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила обратилась к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело погибшего сына.

1 марта на Борисовском кладбище в Москве состоялись похороны Алексея Навального. Перед этим в храме иконы Божьей Матери "Утоли моя печали" прошло отпевание политика. Проститься с Навальным пришли тысячи простых граждан и представители нескольких государств.

Добавим также, что Пугачева с семьей покинули Россию в 2022 году, выразив свое несогласие с военными действиями России в Украине. На фоне критики российских властей ее супруга Максима Галкина признали иноагентом в РФ. Сама же певица после этого просила внести и ее в этот реестр, заявив, что "солидарна с мужем". Обосновались знаменитости в Израиле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2064203-ne-sdavaytes-alla-pugacheva-opublikovala-obraschenie-s-prizyvom/

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