Объявлены победители премии "Оскар"

Победители в номинации "Лучший фильм". Фото: Kevin Winter/Getty Images

В Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония кипремии "Оскар". Лучшим фильмом стал "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Главные актерские награды взяли Брэндан Фрейзер и Мишель Йео.

Список победителей опубликовали на официальном сайте Американской киноакадемии. Он представлен ниже:

Лучший фильм – "Все везде и сразу";

Лучший режиссер – Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу");

Лучший актер – Брэндан Фрейзер, "Кит";

Лучшая актриса – Мишель Йео, "Все везде и сразу";

Лучший актер второго плана – Ке Хюи Куан, "Все везде и сразу";

Лучшая актриса второго плана – Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу";

Лучший монтаж — Пол Роджерс, "Все везде и сразу";

Лучшая песня — "Naatu Naatu" ("RRR: Рядом ревет революция");

Лучший звук — "Топ Ган: Мэверик";

Лучший адаптированный сценарий — Сара Полли, "Говорят женщины";

Лучший оригинальный сценарий — Дэн Кван, Дэниел Шайнерт, "Все везде и сразу";

Лучшие визуальные эффекты — "Аватар: Путь воды";

Лучший оригинальный саундтрек — Фолькер Бертельман, "На Западном фронте без перемен";

Лучшая работа художника-постановщика — "На Западном фронте без перемен";

Лучший иностранный фильм – "На Западном фронте без перемен", Германия;

Лучший анимационный фильм – "Пиноккио Гильермо дель Торо";

Лучший короткометражный фильм — "Прощание по-ирландски";

Лучшая операторская работа — "На Западном фронте без перемен", Джеймс Френд;

Лучший грим и прически — "Кит";

Лучшие костюмы — "Черная Пантера: Ваканда навеки";

Лучший документальный короткометражный фильм — "Заклинатели слонов";

Лучший короткометражный анимационный фильм — "Мальчик, Крот, Лис и Конь".

Также в категории "Лучший документальный фильм" награду завоевала картина о российском политике Алексее Навальном Дэниела Роэра. "Навальный" рассказывает о политическом взлете политика, его выживании после покушения на жизнь путем отравления и последующем тюремном заключении.

Отметим, что в Академию кинематографических искусств и наук входит более 10 тысяч деятелей и лидеров мировой киноиндустрии.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Академия была основана в 1927 году.

Самая первая премия "Оскара" присуждалась фильмам, вышедшим на экраны в период с 1 августа 1927 года по 31 июля 1928 года. Сама церемония состоялась 16 мая 1929 года в голливудском отеле "Рузвельт".

Награды присуждали в 12 категориях, в том числе за самую выдающуюся картину, лучших актера и актрисы, драматическую режиссуру, комедийную режиссуру, лучший сюжет, адаптированный сценарий, операторскую работу, работу художника.

Почему заветную статуэтку называют "Оскаром"? Однозначного ответа нет, но есть три возможные версии.

Актриса Бетт Дэвис утверждала, что название произошло от ее наблюдений, что задняя сторона статуэтки похожа на спину ее мужа Хармона Оскара Нельсона. Колумнист Сидни Скольски утверждал, что это он дал награде ее прозвище. Название также приписывают библиотекарю академии Маргарет Херрик, которая заявила, что статуэтка похожа на ее дядю Оскара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2012608-obyavleny-pobediteli-premii-oskar/