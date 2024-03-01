Алексея Навального похоронили в Москве (фото, видео)

Сегодня, 1 марта, на Борисовском кладбище в Москве прошли похороны российского оппозиционера Алексея Навального. Проститься с политиком пришли сотни людей и представители нескольких государств.

Как пишет РБК, отпевание Навального проходило в храме иконы Божьей Матери "Утоли моя печали" в Марьино, оттуда гроб с телом отвезли на Борисовское кладбище.

Похороны Алексея Навального. Фото: AFP / Getty Images

Гроб опустили в могилу под песню My Way Фрэнка Синатры. Среди присутствовавших на церемонии были родители оппозиционера — Анатолий и Людмила Навальные.

Также, по данным корреспондента РИА Новости, к месту похорон приехали иностранные послы.

Вблизи Борисовского кладбища были замечены посол США Линн Трейси, посол Франции Пьер Леви, посол Германии Александр Ламбсдорф, посол Канады Сара Тейлор, а также заместитель главы британской дипмиссии Том Додд.

У кладбища также находились автомобили с дипломатическими номерами Ирландии, Польши, США, Греции, Бельгии и Австрии.

При этом, судя по опубликованным в сети кадрам, на кладбище, чтобы проститься с Алексеем Навальным, пришли и сотни простых людей. В соцсетях публикуются фото и видео, на которых можно заметить толпу с цветами и портретами.

Похороны Алексея Навального. Фото: Olga Maltseva/AFP/Getty Images

Вдова оппозиционера Юлия Навальная опубликовала в Instagram прощальный пост.

"Леша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал.

Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться.

Мы обязательно встретимся однажды. У меня столько для тебя нерассказанных историй, и у меня столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных, вообще, честно говоря, ужасных песен, но они про нас, и я так хотела дать тебе их послушать. И так хотела смотреть, как ты их слушаешь, смеешься, а потом обнимаешь меня.

Люблю тебя вечно. Покойся с миром", – написала она.

Коротким постом с Алексеем Навальным попрощался и его брат Олег. На своей странице в Instagram он выложил несколько их совместных фото, и коротко подписал: "Спи спокойно, брат, и ни о чем не волнуйся".

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков комментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Здесь можно ознакомиться с тем, как в мире отреагировали на смерть Навального. После новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия. Позже она выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа.

Кроме того, сообщалось, что в Евросоюзе призвали к международному расследованию смерти Навального.

20 февраля мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила обратилась к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело погибшего сына.

Позже стало известно, что брата Алексея Навального Олега вновь объявили в розыск в России.