Алла Пугачева попросила власти России признать ее "иноагентом" из солидарности с Галкиным

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/allapugacheva.team

Российская певица Алла Пугачева попросила Министерство юстиции России внести и ее в список "иностранных агентов" из солидарности с мужем Максимом Галкиным.

Максима Галкина 16 сентября в России внесли в список иноагентов, так как он якобы получал финансирование из Украины за политическую деятельность. Сам он накануне прокомментировал это событие, назвав обвинения неправдой.

Сегодня за Галкина вступилась его жена Алла Пугачева, которая в эти дни находится в России вместе с детьми. Примадонна российской эстрады на своей странице в Instagram опубликовала обращение к Минюсту РФ, в котором попросила признать и ее иноагентом вслед за супругом.

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", — написала Алла Пугачева.

Напомним, после начала военных действий в Украине Галкин переехал в Израиль. Артист неоднократно высказывался на тему войны, а также выступал с ее критикой на своих концертах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1988387-alla-pugacheva-poprosila-vlasti-rossii-priznat-ee-inoagentom-iz-solidarnosti-s-galkinym/