Уехавший в Израиль Максим Галкин высказался о России

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин, уехавший с семьей в Израиль, своеобразно поздравил соотечественников с Днем России. Комик разместил на своей странице в Instagram соответствующий пост.

"У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце. Там много всего. Крыжовник с куста и скрип половиц на старой даче. И запах подмосковной электрички, на которой до дачи ехал. Это рыбалка с папой. Моя школа на Юго-Западе и встреча там с отцом Александром Менем.

Это Сахаров на трибуне Съезда народных депутатов. Это Чулпан Хаматова в "Грозе" Островского. Это Ахеджакова и Басилашвили. Это "Калина красная" Василия Шукшина. Это Лотман и Лихачев. Это поле, по которому бежит маленький Обломов в великом фильме Михалкова, и музыка Артемьева, что звучит там. Это песни Аллы, "Машины времени", ДДТ и Вертинского. Это дети из моего шоу "Лучше всех!". Это мой дом и моя семья. Это Байкал и сопки Бурятии из моего детства, это шихан Куштау, на котором я обязательно побываю. Всего не перечислишь", - признался артист.

При этом он отметил, что есть еще и другая Россия.

"Есть еще и другая Россия, в которой выгоняли Сахарова с трибуны, в которой убили отца Александра Меня, в которой Шукшин - это теперь про дележку квартир в эфире, а Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины; та Россия, где пытались сравнять с землей Куштау, где запрещают концерты ДДТ, а детей выстраивают буквой Z.

Сегодня День России. Я люблю и поздравляю ту Россию, которая у меня в сердце", - написал супруг Аллы Пугачевой.

Напомним, звездная семья обосновалась на вилле брата юмориста в Израиле. Ранее концерт Максима Галкина отменили после скандала из-за высказываний о ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973725-uehavshiy-v-izrail-maksim-galkin-vyskazalsya-o-rossii/