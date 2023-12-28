Самые крупные приобретения казахстанских звезд в 2023 году (фото, видео)

Звезды казахстанского шоу-бизнеса довольно откровенны с фанатами. Порой они хвастаются покупками и говорят, на что потратили деньги. NUR.KZ расскажет о самых крупных приобретениях знаменитостей в 2023 году.

В этом году Фариза Тореали и ее супруг Дархан Нортаев приобрели роскошную квартиру в столице.

"Мы выбрали ту, которую хотели - 6-комнатную квартиру премиум-класса в центре Астаны с видом на "Байтерек". Это даже лучше, чем мы мечтали", - рассказала сестра певца Торегали Тореали.

К слову, ее муж Дархан Нортаев приобрел в этом году еще и авто своей мечты. Фаризе удалось сделать сюрприз любимому супругу, который не знал, что доставка автомобиля была ускорена.

Новенькое авто в качестве презента от заботливого мужа получила и невестка Фаризы Тореали - Толкын. Торегали Тореали разместил видео в своем блоге, где показал реакцию жены на сюрприз.

Он также подписал его стихами, в которых выразил уверенность, что Толкын как примерная келин будет на новой машине возить его маму на тои.

Подарил любимой супруге автомобиль и Али Окапов, впервые в этом году ставший отцом.

"Спасибо тебе, моя поддержка, мой защитник", - поблагодарила мужа в соцсети Акерке Буркитбай.

Отметим, что Али Окапов сделал такой презент не только супруге но и маме - народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой.

"Али сделал нашей маме подарок и вручил ей ключи от нового автомобиля. Новая модель, красивый цвет. Пусть будет на радость", - рассказала Акерке в Сети.

Абдижаппар Алкожа растрогал супругу сюрпризом на день рождения. Он подарил ей новую машину. Именинницу ожидал не только главный подарок, но и море цветов, улыбки, воздушные шары и аплодисменты.

Новеньким авто может похвастать и супруга известного мобилографа Кырана Талапбека.

"Меня любят просто за то, что я есть. Представляете? Так бывает. Я счастлива быть любимой женой такого сильного мужчины с большой буквы "М", - призналась растроганная Гульзада Турлаш.

Сторис Гульзады Турлаш. Фото: instagram.com/gulzada_tl

Блогер-миллионник Дархан Жолшыбеков подарил жене обещанный кабриолет. Дархан рассказал, что пообещал любимой подарить ей авто мечты несколько лет назад.

"Я сказал, что обязательно куплю ей такую машину, но при условии, что она родит мне двоих детей. У самого же в тот момент не было денег не то, чтобы на такую машину, даже на одно ее колесо", - отметил он.

В этом году Дархан также купил квартиру родителям в Алматы за 80 миллионов тенге. Блогер отметил, что это была мечта его мамы. Женщина не смогла сдержать слез.

Порадовал свою маму и Алихан Байзаков, она мечтала о квартире, которую он подарил ей в этом году. Об этом блогер рассказал своим подписчикам.

"В детстве я всегда мечтал, чтобы у нас была своя машина и большая квартира. Тогда мы жили в микрорайоне, а квартира была совсем маленькой. Но даже будучи такой, она была наполнена уютом и любовью!" - вспомнил Алихан.

Молодая казахстанская певица Гульмира Избасханова, побывавшая в прошлом году на шоу Малахова и покорившая аудиторию своим голосом, рассказала фанатам, что купила двухкомнатную квартиру в Алматы. Подписчики искренне порадовались за нее.

Еще одна молодая актриса и телеведущая Анара Батырхан, которая, кстати, тоже прекрасно поет, стала обладательницей собственного жилья. Подписчики отметили, что девушке теперь остается только выйти замуж.

Певица Молдир Ауелбекова купила 7-летнему сыну квартиру за 60 миллионов тенге. Подарок она сделала на его день рождения.

"Мой сын хотел квартиру. И это еще одно мое большое достижение", - рассказала мать двоих детей.