"Не было денег даже на колесо": блогер сдержал слово и подарил беременной жене кабриолет

Дархан Жолшыбеков и Дарига Нуркеева. Фото: instagram.com/daricorn.rr

Отечественный блогер Дархан Жолшыбеков подарил беременной жене машину мечты. Супруги ждут второго ребенка, о чем сообщили совсем недавно в соцсети, передает NUR.KZ.

Накануне блогер и певица Дарига Нуркеева, известная как DARICORN, сделала мужу сюрприз и рассказала о второй беременности.

"Нас будет четверо", - отметила она в Instagram.

Подписчики принялись поздравлять пару с пополнением в семье. И стали свидетелями сюрприза, который Дархан приготовил для Дариги.

Блогер-миллионник отметил, что давно пообещал Дариге подарить кабриолет.

"У этого подарка есть история. Тогда мы еще не были женаты, я спросил Даригу, какую машину она хочет. Она ответила, что мечтает о кабриолете, ехать на нем так, чтобы волосы и шарф развевались на ветру.

Тогда я сказал, что обязательно куплю ей такую машину, но при условии, что она родит мне двоих детей. У самого же в тот момент не было денег не то, чтобы на такую машину, даже на одно ее колесо.

Я работаю во благо своей семьи. Благодарю Аллаха, что дал возможность приобрести такую машину", - рассказал Дархан.

Глава семейства также поблагодарил супругу за счастье быть отцом.

"Это ничто по сравнению с тем, что ты мне подарила", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028503-ne-bylo-deneg-dazhe-na-koleso-bloger-sderzhal-slovo-i-podaril-beremennoy-zhene-kabriolet/