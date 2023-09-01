Абдижаппар Алкожа с женой. Фото: www.instagram.com/mika_raisova

Казахстанский исполнитель Абдижаппар Алкожа подарил супруге на день рождения новый автомобиль. Видео, наполненное эмоциями, певец разместил в Instagram, передает NUR.KZ.

Абдижаппар Алкожа признался, что за 9 лет совместной жизни ему не удалось поздравить жену с днем рождения так, как он этого хотел. Устроить сюрприз любимой супруге ему помогли друзья, которым он выразил свою благодарность.

Именинницу ожидал не только главный подарок - новенькое авто, но и море цветов, улыбки, воздушные шары и аплодисменты.

Подписчики в Instagram присоединились к поздравлениям и оставили свои комментарии.

"Пример поступка, который красит любого мужчину", "Поздравляем! Пусть будет на радость. Будьте счастливы", "Красавчик", - написали они.

Напомним, весной 2021 года Абдижаппар Алкожа стал отцом в четвертый раз и отметил новоселье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034842-abdizhappar-alkozha-podaril-supruge-na-den-rozhdeniya-novyy-avtomobil-video/