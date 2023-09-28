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"Теперь можно и замуж": Анара Батырхан сообщила фанатам, что купила квартиру

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Анара Батырхан
Анара Батырхан. Фото: instagram.com/anarabatyrkhan

Отечественная актриса и телеведущая Анара Батырхан сообщила своим подписчикам в Instagram о том, что купила квартиру. Фанаты разделили с ней радость, передает NUR.KZ.

"Можете меня поздравить, я купила квартиру, безмерно благодарю Всевышнего", - отметила она, разместив видео, которое сняла во дворе нового ЖК. А на фото, которое девушка выложила в карусели, она показала ключи от заветной квартиры.

"О, поздравляю, счастья вам и много счастливых моментов", "Молодец, красавица, теперь можно и замуж", "Желаю, чтобы в новом доме ты стала счастливой мамой", "Будем соседями", "Заслужила своим трудом", - написали коллеги и поклонники.

Актриса поблагодарила всех за теплые пожелания.

"Спасибо всем огромное, пусть и у вас будет такая радость, читаю каждый комментарий", - добавила Анара.

Напомним, Анара Батырхан призналась в своих чувствах к известному 57-летнему актеру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2038614-teper-mozhno-i-zamuzh-anara-batyrhan-soobschila-fanatam-chto-kupila-kvartiru/

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