"Исполнилась большая мечта": ставший отцом Али Окапов поблагодарил фанатов за поздравления

Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Отечественный певец Али Окапов, недавно ставший отцом, выразил свою благодарность подписчикам в Instagram за поздравления с рождением сына. Он также отметил, что считает неправильным выставлять напоказ личную жизнь, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Розу Рымбаеву с рождением внука поздравили коллеги по сцене. Чуть позже Али Окапов разместил фото с ребенком и заинтриговал фанатов.

Артист поблагодарил всех за поздравления и объяснил, почему сразу не сообщил о рождении первенца.

"Тысячу благодарностей, все ваши пожелания мы читаем под постом. На самом деле исполнилась большая мечта. Вы, наверное, знаете, я не делюсь происходящим в личной жизни, думаю, она потому и называется личной.

И без меня предостаточно людей, которые освещают свою жизнь. Но я против этого. Считаю, что в каждой семье свои секреты и они должны оставаться в семье", - отметил он.

Он также добавил, что означают его слова, написанные ранее в сторис. Певец заявил тогда, что "песок, видимо, оказался не очень хорош на вкус".

"Те, кто понял, они мне сразу написали. Вообще, есть такое высказывание, мол, тем, кто любит говорить лишнее, пусть засыпет рты песком. Я это имел в виду.

Потому что очень многие обсуждают нашу жизнь и придумывают что-то. После этого события многие замолчали. Я просто хотел сказать, что не нужно говорить лишних слов и лезть в чужую жизнь", - заявил новоявленный отец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010719-ispolnilas-bolshaya-mechta-stavshiy-ottsom-ali-okapov-poblagodaril-fanatov-za-pozdravleniya/