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"Исполнил мечту мамы": блогер купил родителям квартиру в Алматы за 80 млн тенге (видео)

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Дархан Жолшыбеков с родителями
Дархан Жолшыбеков с родителями. Кадр из видео: instagram.com/darhanzholshybekov

Казахстанский блогер-миллионник Дархан Жолшыбеков устроил сюрприз своим родителям, купив им светлую и просторную квартиру мечты в центре Алматы, передает NUR.KZ.

Накануне Дархан Жолшыбеков и Дарига Нуркеева с размахом провели гендер-пати. Теперь же Дархан решил порадовать родителей дорогим подарком.

"Исполнил мамину мечту. Квартира в центре Алматы за 80 миллионов тенге. Пусть у всех будет такая радость", - отметил Дархан.

На кадрах, выложенных в Instagram, видно, как блогеры привезли родителей в новый дом, закрыв их глаза повязками. А после вручили им большой символический ключ.

Дархан отметил, что его супруга выбирала квартиру и помогала ему устроить сюрприз. Мама блогера не смогла сдержать слез.

"Молодцы", "Пусть будут живы-здоровы наши родители", "Дархан - настоящий джигит", "Я расплакалась", "Лучшие", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046112-ispolnil-mechtu-mamy-bloger-kupil-roditelyam-kvartiru-v-almaty-za-80-mln-tenge-video/

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