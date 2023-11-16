"Исполнил мечту мамы": блогер купил родителям квартиру в Алматы за 80 млн тенге (видео)
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Казахстанский блогер-миллионник Дархан Жолшыбеков устроил сюрприз своим родителям, купив им светлую и просторную квартиру мечты в центре Алматы, передает NUR.KZ.
Накануне Дархан Жолшыбеков и Дарига Нуркеева с размахом провели гендер-пати. Теперь же Дархан решил порадовать родителей дорогим подарком.
"Исполнил мамину мечту. Квартира в центре Алматы за 80 миллионов тенге. Пусть у всех будет такая радость", - отметил Дархан.
На кадрах, выложенных в Instagram, видно, как блогеры привезли родителей в новый дом, закрыв их глаза повязками. А после вручили им большой символический ключ.
Дархан отметил, что его супруга выбирала квартиру и помогала ему устроить сюрприз. Мама блогера не смогла сдержать слез.
"Молодцы", "Пусть будут живы-здоровы наши родители", "Дархан - настоящий джигит", "Я расплакалась", "Лучшие", - гласят комментарии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046112-ispolnil-mechtu-mamy-bloger-kupil-roditelyam-kvartiru-v-almaty-za-80-mln-tenge-video/