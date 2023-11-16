"Исполнил мечту мамы": блогер купил родителям квартиру в Алматы за 80 млн тенге (видео)

Казахстанский блогер-миллионник Дархан Жолшыбеков устроил сюрприз своим родителям, купив им светлую и просторную квартиру мечты в центре Алматы, передает NUR.KZ.

Накануне Дархан Жолшыбеков и Дарига Нуркеева с размахом провели гендер-пати. Теперь же Дархан решил порадовать родителей дорогим подарком.

"Исполнил мамину мечту. Квартира в центре Алматы за 80 миллионов тенге. Пусть у всех будет такая радость", - отметил Дархан.

На кадрах, выложенных в Instagram, видно, как блогеры привезли родителей в новый дом, закрыв их глаза повязками. А после вручили им большой символический ключ.

Дархан отметил, что его супруга выбирала квартиру и помогала ему устроить сюрприз. Мама блогера не смогла сдержать слез.

"Молодцы", "Пусть будут живы-здоровы наши родители", "Дархан - настоящий джигит", "Я расплакалась", "Лучшие", - гласят комментарии.