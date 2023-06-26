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"Премиум-класса с видом на "Байтерек": сестра Торегали Тореали и ее муж купили квартиру в Астане

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Фариза Тореали и Дархан Нортаев
Фариза Тореали и Дархан Нортаев. Фото: instagram.com/farizatoreali

Младшая сестра певца Торегали Тореали и ее муж купили квартиру в Астане. Об этом Фариза Тореали сообщила в соцсети, отметив, что исполнилась их давняя мечта, передает NUR.KZ.

"Мы купили квартиру в Астане. Мы давно мечтали, чтобы у нас был свой дом, хотели всего добиться сами. Говорят, Аллах дает возможности тем, кто пытается достичь мечты.

И вот сейчас мы выбрали ту, которую хотели - 6-комнатную квартиру премиум-класса в центре Астаны с видом на "Байтерек". Это даже лучше, чем мы мечтали.

Пусть и у вас, читающих этот пост, будет такая радость. Пусть у каждого казахстанца будет свой дом", - написала Фариза Тореали.

Напомним, 14 июня Торегали Тореали задержали сотрудники полиции в Алматы в состоянии наркотического опьянения. Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

Его адвокат заявил, что в момент задержания в автомобиле с ним находилась беременная супруга. В отношении певца завели уголовное дело.

Тореали Тореали получил еще трое суток ареста. А на днях стало известно, что концерт исполнителя в Астане отменили.

Об инциденте с Торегали высказались певица Молдир Ауелбекова, исполнитель Саят Медеуов, а также отец Кайрата Нуртаса, его младшая сестра Дина заступилась за брата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026368-premium-klassa-s-vidom-na-bayterek-sestra-toregali-toreali-i-ee-muzh-kupili-kvartiru-v-astane/

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