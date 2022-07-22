Певица Гульмира Избасханова приняла участие в программе Андрея Малахова

Андрей Малахов и Гульмира Избасханова. Фото: instagram.com/gulmira_izbaskhanova01

Молодая казахстанская исполнительница Гульмира Избасханова стала участницей программы Андрея Малахова на телеканале "Россия-1". Артистка исполнила кавер песни "Сені сүйем", передает NUR.KZ.

Гульмира Избасханова и ее мама были приглашены для участия в передаче "Привет, Андрей".

Молодая певица очаровала присутствующих в студии своим сильным голосом. Она рассказала Андрею Малахову, что спела песню из репертуара казахстанского певца Кайрата Нуртаса.

"В Казахстане есть очень известный певец, номер 1, мой брат Кайрат Нуртас. Он сочинил, я сделала кавер", - отметила Гульмира.

Она также рассказала, что занимается музыкой, как и спортом, с шести лет. Ее родители являются творческими людьми, они артисты.

Андрей пригласил к столу маму Гульмиры, отметив, что она потрясающе выглядит. Участники выпуска прослушали отрывок совместного клипа матери и дочери.

"Сколько в вас энергии, молодости, стиля. А вы, когда дочка была маленькой, какие песни слушали?" - спросил ведущий маму исполнительницы.

Женщина рассказала, что всегда любила слушать песни Розы Рымбаевой, Нагимы Ескалиевой, Алибека Днишева, а также Аллы Пугачевой, Софии Ротару и Николая Баскова. Она отметила, что часто поет их песни вместе с дочерью.

Под аплодисменты гостей мать и дочь исполнили хит Ротару "Только этого мало".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1979814-pevitsa-gulmira-izbashanova-prinyala-uchastie-v-programme-andreya-malahova/